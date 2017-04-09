МИНСК, 10 апр — Sputnik. Частные похоронные организации в Бобруйске не могут конкурировать с УКДП ритуального обслуживания, поэтому и обратились с коллективной жалобой в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сообщили Sputnik в понедельник на предприятии.



© Sputnik Валерий Мельников МАРТ наказал похоронные госконторы в Бобруйске и Могилеве

В Бобруйске в октябре 2015 года негосударственные ритуальные конторы райцентра написали коллективное обращение, после чего в отношении государственного предприятия была начата проверка. По результатам рассмотрения материалов дела Бобруйскому предприятию вынесено предписание. Были составлены протоколы об административном нарушении, которые затем были направлены в экономический суд Могилевской области. Суд постановил взыскать с предприятия штраф в 500 базовых величин, после обжалования Верховный суд оставил это решение без изменений. Директор предприятия был оштрафован на 20 базовых величин.

"В соответствии с решением Бобруйского горисполкома учетом захоронений в городе занимаемся только мы. Все горожане в первую очередь обращаются сюда. А у нас в здании работает магазин ритуальных принадлежностей. Люди видят, что те же гробы у нас дешевле, чем у частников, а автобусы более современные. Мы единственные в городе оказываем помывочные услуги. И пользуются нашими услугами", – пояснил главный инженер УКДП ритуального обслуживания Бобруйска Дмитрий Мамаев.

Частные конторы считают, что это несправедливо. Устные жалобы от них поступают в УКДП каждый день, отметил собеседник Sputnik.

"Но мы в нашем магазине ничего никому не навязываем. Чтобы как-то выжить, частники пытаются загнуть наше предприятие", – заметил главный инженер.

В городе работает 11 частных организаций, которые оказывают ритуальные услуги, уточнил Мамаев.