МИНСК, 10 апр — Sputnik. Первый тизер-трейлер фантастического фильма "Тор-3: Рагнарек" представила в понедельник студия Marvel Entertainment.

Первая фантастическая лента о скандинавском боге вышла на экраны в 2011 году и произвела успех: кассовые сборы "Тора" составили порядка 500 миллионов долларов. Вторая часть картины заработала еще больше – около 650 миллионов.

Третий "Тор" выйдет на экраны 2 ноября 2017 года. В преддверии премьеры студия Marvel выпустила первый тизер-трейлер боевика, который всего за несколько часов собрал полмиллиона просмотров только на YouTube и более трех миллионов в Facebook.

Фанаты фантастической истории уже делятся отзывами о трейлере и гадают о сюжетных поворотах в новой картине.

По сюжету фильма "Тор-3: Рагнарек" главный герой возвращается в Асгард и узнает, что власть захватил его брат Локи. Близится Рагнарек – "конец света", на помощь Тору приходят супергерои Халк, Доктор Стрэндж и Валькирия.

Главные роли в фильме исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Энтони Хопкинс и Кейт Бланшетт.