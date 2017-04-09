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В агрогородке Кадино начали строить площадку для воркаут
10.04.2017 18:12 — Новости Общества | Tut.by
В агрогородке Кадино начали строить воркаут-площадку. Закладку нового спортивного объекта начали 8 апреля. Площадкой для проекта «Твое здоровье в твоих руках!» стала территория Кадинской средней школы.
В минувшую субботу в агрогородке прошел большой спортивный праздник. На мобильной воркаут-площадкe спортсмены провели показательные выступления и провели мастер-классы.
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8 апреля в Кадино прошел большой спортивный праздник.
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