В Белыничском районе провели инвентаризацию всех сельских кладбищ. Теперь найти место упокоения родственника среди более сотни кладбищ можно просто и быстро, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: Юлия Альгерчик

По словам председателя Белыничского районного Совета депутатов Александра Осипенка, работу проделали колоссальную: работники сельсоветов объехали все погосты, нарисовали схемы захоронений, переписали надписи на крестах и надгробиях, каждой могилке присвоили порядковый номер.

А их много: на одном кладбище — 50, на другом — 1000. Старались не зря. Скрупулезная работа уже принесла результат:

— Теперь иногороднему человеку, желающему узнать, на каком из сельских кладбищ нашего района упокоен прах его родных, стоит просто позвонить в сельсовет. И ему подскажут не только конкретную деревню, но и где именно находится захоронение. Причем поиск нужной информации займет всего несколько минут. Тогда как раньше на поиски конкретного человека, которого давно уже нет в живых, уходили дни, недели.

Благодаря инвентаризации на одном из сельских кладбищ Белыничского района уже отыскали своего родственника жители Кабардино-Балкарии, на другом — москвичи. А жительница Минска спустя много лет узнала, где покоится прах ее свекра и свекрови. Интересовалась неспроста: быть похороненным рядом с родителями — последняя воля ее супруга, которого недавно не стало.