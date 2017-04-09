﻿ На границе с Литвой задержали трех латиноамериканцев - пытались уехать в Евросоюз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границе с Литвой задержали трех латиноамериканцев - пытались уехать в Евросоюз

10.04.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

8 апреля в пограничной зоне был остановлен автомобиль, внутри которого находились трое граждан Кубы. Выяснилось, что они хотели нарушить границу в поисках лучшей жизни в Европе. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

Лидские пограничники по оперативной информации остановили на дороге «Вороново-Бенякони» автомобиль Volkswagen. За рулем была 44-летняя белоруска, а в салоне — трое граждан Кубы возрастом 28, 44 и 51 лет.

Установлено, что латиноамериканцы ехали в страны Евросоюза за лучшей жизнью. Их действия квалифицированы по ст. 23.29 и ст. 23.30 КоАП. Максимальная ответственность иностранцев по данным статьям предусматривает депортацию и наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В агрогородке Кадино начали строить площадку для воркаут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика