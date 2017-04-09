8 апреля в пограничной зоне был остановлен автомобиль, внутри которого находились трое граждан Кубы. Выяснилось, что они хотели нарушить границу в поисках лучшей жизни в Европе. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

Лидские пограничники по оперативной информации остановили на дороге «Вороново-Бенякони» автомобиль Volkswagen. За рулем была 44-летняя белоруска, а в салоне — трое граждан Кубы возрастом 28, 44 и 51 лет.

Установлено, что латиноамериканцы ехали в страны Евросоюза за лучшей жизнью. Их действия квалифицированы по ст. 23.29 и ст. 23.30 КоАП. Максимальная ответственность иностранцев по данным статьям предусматривает депортацию и наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.