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Пострадавших при столкновении поездов бесплатно доставят в Беларусь
10.04.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Российская железная дорога за свой счет доставит граждан Беларуси в республику после выписки из больниц, говорится в сообщении РЖД.
Брест" title="Белорусские медики встречают пассажиров, пострадавших во время столкновения электрички и поезда Москва-Брест" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
При
"Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров распорядился оказать пострадавшим в результате столкновения всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании", – говорится в сообщении РЖД.
Там также подчеркивается, что компания также компенсирует белорусам стоимость путевок на отдых.
По информации перевозчика, руководители РЖД посещают находящихся в больницах в Москве пассажиров поезда Москва – Брест.
Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный комитет РФ. При этом, по предварительным данным, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается.
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Российская компания компенсирует белорусам, которые находятся на лечении, стоимость путевок на отдых.
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