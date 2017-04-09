﻿ Пострадавших при столкновении поездов бесплатно доставят в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пострадавших при столкновении поездов бесплатно доставят в Беларусь

10.04.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Российская железная дорога за свой счет доставит граждан Беларуси в республику после выписки из больниц, говорится в сообщении РЖД.

Пострадавших при столкновении поездов бесплатно доставят в БеларусьБрест" title="Белорусские медики встречают пассажиров, пострадавших во время столкновения электрички и поезда Москва-Брест" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Шесть россиян из поезда Москва - Брест выписаны из минских больниц

При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве вечером в субботу пострадали около 50 человек, в том числе трое белорусов. Шестеро россиян обратились за медицинской помощью после инцидента только в Минске — они были госпитализированы, а впоследствии выписаны из больниц после оказания медицинской помощи. 

"Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров распорядился оказать пострадавшим в результате столкновения всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании", – говорится в сообщении РЖД.

Там также подчеркивается, что компания также компенсирует белорусам стоимость путевок на отдых.

По информации перевозчика, руководители РЖД посещают находящихся в больницах в Москве пассажиров поезда Москва – Брест. 

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный комитет РФ. При этом, по предварительным данным, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская компания компенсирует белорусам, которые находятся на лечении, стоимость путевок на отдых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На границе с Литвой задержали трех латиноамериканцев - пытались уехать в Евросоюз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика