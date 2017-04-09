МИНСК, 10 апр – Sputnik. Российская железная дорога за свой счет доставит граждан Беларуси в республику после выписки из больниц, говорится в сообщении РЖД.

Брест" title="Белорусские медики встречают пассажиров, пострадавших во время столкновения электрички и поезда Москва-Брест" class="">

Брест" title="Белорусские медики встречают пассажиров, пострадавших во время столкновения электрички и поезда Москва-Брест" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Шесть россиян из поезда Москва - Брест выписаны из минских больниц

При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве вечером в субботу пострадали около 50 человек, в том числе трое белорусов. Шестеро россиян обратились за медицинской помощью после инцидента только в Минске — они были госпитализированы, а впоследствии выписаны из больниц после оказания медицинской помощи.

"Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров распорядился оказать пострадавшим в результате столкновения всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании", – говорится в сообщении РЖД.

Там также подчеркивается, что компания также компенсирует белорусам стоимость путевок на отдых.

По информации перевозчика, руководители РЖД посещают находящихся в больницах в Москве пассажиров поезда Москва – Брест.

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный комитет РФ. При этом, по предварительным данным, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается.