Опыт полицейских из Китая будет полезен белорусам, сказал Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Поднебесной, передает телеканал «МИР 24».

В частности, президент обратил внимание, что всего через год в Беларуси пройдут крупные спортивные состязания - вторые Европейские игры . В связи с этим стране будет весьма полезен опыт Китая в обеспечении безопасности столь масштабных мероприятий.

«В канун проведения крупнейшего массового спортивного мероприятия Вторых Европейских игр нам очень важен ваш опыт, который вы накопили при подготовке и проведении Олимпиады в 2008 году… Мы большое внимание уделяем сейчас новым вызовам, появившимся и обострившимся некоторым старым проблемам, таким как экстремизм, терроризм, сепаратизм. Это те три зла, против которых Китайская Народная Республика ведет активную борьбу. Кроме того, также существует киберпреступность и активная миграция», - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня встретился и с генпрокурором Китая и обсудил с ним борьбу с преступностью.