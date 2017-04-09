|
Беларусь может перенять опыт Китая в области безопасности
10.04.2017 19:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Опыт полицейских из Китая будет полезен белорусам, сказал Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Поднебесной, передает телеканал «МИР 24».
В частности, президент обратил внимание, что всего через год в Беларуси пройдут крупные спортивные состязания -
«В канун проведения крупнейшего массового спортивного мероприятия Вторых Европейских игр нам очень важен ваш опыт, который вы накопили при подготовке и проведении Олимпиады в 2008 году… Мы большое внимание уделяем сейчас новым вызовам, появившимся и обострившимся некоторым старым проблемам, таким как экстремизм, терроризм, сепаратизм. Это те три зла, против которых Китайская Народная Республика ведет активную борьбу. Кроме того, также существует киберпреступность и активная миграция», - отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко сегодня встретился и с генпрокурором Китая и обсудил с ним борьбу с преступностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко обсудил с главой профильного ведомства КНР вопросы обеспечения безопасности на крупных спортивных мероприятиях.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии