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Пассажиры попавшего в аварию поезда получат бесплатные билеты из Москвы до Бреста и обратно

10.04.2017 20:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Все пассажиры попавшего в аварию 8 апреля поезда № 3 Москва — Брест могут получить бесплатные билеты на поезда из Москвы до любой станции Белорусской железной дороги и обратно, сообщили в РЖД.


Фото: Reuters

«Поездки можно совершить до 31 декабря 2017 года в поездах формирования как АО „ФПК“, так и ГО „Белорусская железная дорога“. Бесплатный билет будет оформлен в вагон той же категории», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при столкновении поезда и электрички в Москве выплатят компенсации до 2 млн российских рублей.

Напомним, вечером 8 апреля в Москве столкнулись электричка Москва — Усово и пассажирский поезд Москва — Брест. Машинист электрички применил экстренное торможение, что повлекло отказ тормозной системы состава. В итоге электричка покатилась назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, а медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам. Среди пострадавших оказались 6 белорусов. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных.

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Теги: Брест
 
 
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Поездки можно совершить до 31 декабря 2017 года в поездах формирования как АО "ФПК", так и ГО "Белорусская железная дорога". Бесплатный билет будет оформлен в вагон той...

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