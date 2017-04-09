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Пассажиры попавшего в аварию поезда получат бесплатные билеты из Москвы до Бреста и обратно
10.04.2017 20:14 — Новости Общества | Tut.by
Все пассажиры попавшего в аварию 8 апреля поезда № 3 Москва — Брест могут получить бесплатные билеты на поезда из Москвы до любой станции Белорусской железной дороги и обратно,
«Поездки можно совершить до 31 декабря 2017 года в поездах формирования как АО „ФПК“, так и ГО „Белорусская железная дорога“. Бесплатный билет будет оформлен в вагон той же категории», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что пострадавшим при столкновении поезда и электрички в Москве
Напомним, вечером 8 апреля в Москве
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Поездки можно совершить до 31 декабря 2017 года в поездах формирования как АО "ФПК", так и ГО "Белорусская железная дорога". Бесплатный билет будет оформлен в вагон той...
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