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В Минске открывается первый в стране магазин одежды Cropp
10.04.2017 23:27 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник, 11 апреля, в Galleria Minsk на Победителей открывается первый в Минске магазин одежды Cropp, рассказали представители марки. Этот бренд, как и Reserved, входит в портфель компании LPP S.A.
Магазин Cropp располагается на втором этаже торгового центра и занимает площадь около 400 квадратных метров. В торговой точке продается более 10 тысяч единиц одежды.
Представители магазина говорят, что цены в минском Cropp будут такими же, как и в Польше. Планируется, что средний чек будет составлять около 25-30 рублей.
Бренд Cropp был создан в 2004 году и с тех пор специализируется на создании одежды уличного стиля. Продукция этой молодежной марки отличается неординарным сочетанием цветов и текстур. Всего в Европе открыто более 300 магазинов Cropp.
На днях в Galleria Minsk также заработает и магазин марки House, входящей в ту же LPP S.A. А 9 апреля здесь
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Этот бренд, как и Reserved, входит в портфель компании LPP S.A.
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