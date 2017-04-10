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Официальная безработица растет третий месяц подряд
10.04.2017 19:45 — Новости Общества | БДГ
На 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 43 426 безработных, что на 664 человека больше, чем месяц назад.
Уровень зарегистрированной безработицы составил 1% к экономически активному населению.
Печальное первенство по безработице держит Витебская область с 1,3% безработных (за месяц безработица выросла на 0,1%). В Брестской и Гомельской областях официальная безработица тоже выросла на 0,1% и составила 1,2%.
На Гродненщине уровень зарегистрированной безработицы упал до 1,1%, а в Минской, Могилевской областях и в Минске показатель не изменился, - 1%, 1% и 0,5%.
Что интересно, наибольшее количество безработных зарегистрировано в Брестской области (7 281 человек), наименьшее - в Могилевской (4 600 человек).
FINANCE.TUT.BY
Как известно, в начале марта Александр Лукашенко
Лукашенко
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На 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 43 426 безработных, что на 664 человека больше, чем месяц назад. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1%...
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