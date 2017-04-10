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Официальная безработица растет третий месяц подряд

10.04.2017 19:45 — Новости Общества | БДГ  
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На 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 43 426 безработных, что на 664 человека больше, чем месяц назад.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1% к экономически активному населению.

Печальное первенство по безработице держит Витебская область с 1,3% безработных (за месяц безработица выросла на 0,1%). В Брестской и Гомельской областях официальная безработица тоже выросла на 0,1% и составила 1,2%.

На Гродненщине уровень зарегистрированной безработицы упал до 1,1%, а в Минской, Могилевской областях и в Минске показатель не изменился, - 1%, 1% и 0,5%.

Что интересно, наибольшее количество безработных зарегистрировано  в Брестской области (7 281 человек), наименьшее - в Могилевской (4 600 человек).

FINANCE.TUT.BY отмечает, что число вакансий в марте выросло до  44 319 предложений, что на 4110 вакансий больше, чем на 1 марта.

Как известно, в начале марта Александр Лукашенко приказал трудоустроить всех безработных к 1 мая  и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Позже последовало уточнение, что белорусы сами должны озаботиться поиском работы.

Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3, о чем 19 марта отчиталась министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич.

 
Теги: Минск
 
 
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На 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 43 426 безработных, что на 664 человека больше, чем месяц назад. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1%...

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