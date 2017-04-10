На 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 43 426 безработных, что на 664 человека больше, чем месяц назад.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1% к экономически активному населению.

Печальное первенство по безработице держит Витебская область с 1,3% безработных (за месяц безработица выросла на 0,1%). В Брестской и Гомельской областях официальная безработица тоже выросла на 0,1% и составила 1,2%.

На Гродненщине уровень зарегистрированной безработицы упал до 1,1%, а в Минской, Могилевской областях и в Минске показатель не изменился, - 1%, 1% и 0,5%.

Что интересно, наибольшее количество безработных зарегистрировано в Брестской области (7 281 человек), наименьшее - в Могилевской (4 600 человек).

FINANCE.TUT.BY отмечает , что число вакансий в марте выросло до 44 319 предложений, что на 4110 вакансий больше, чем на 1 марта.

Как известно, в начале марта Александр Лукашенко приказал трудоустроить всех безработных к 1 мая и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Позже последовало уточнение, что белорусы сами должны озаботиться поиском работы.