Вчера на полигоне Брестский состоялась официальная церемония открытия совместного белорусско-российского тактического учения с десантированием и боевой стрельбой.

От белорусской стороны участие в учении принимает один из десантно-штурмовых батальонов 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил. От воздушно-десантных войск Вооруженных сил России на совместное учение привлечена рота 137‑го гвардейского парашютно-десантного полка 106‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Рязани.

Выступая перед журналистами, командир 38 одшбр гвардии полковник Дмитрий Соболь отметил, что в ходе учения военнослужащие решат широкий спектр учебно-боевых задач.

— Нам предстоит отработать десантирование на незнакомую площадку приземления. После этого военнослужащие приступят к блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, — резюмировал офицер. — Для обеспечения скрытности и внезапности действий подразделений ряд учебно-боевых задач предстоит решить в темное время суток. Сегодня это актуально для подразделений как ССО Беларуси, так и ВДВ России.

Активная фаза учения пройдет с 11 по 13 апреля на полигоне Брестский. В практических действиях будет задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц техники.

Капитан Олег Некало, «Ваяр»