На днях на аэродром Мачулищи прибыла вторая партия многоцелевых вертолетов Ми‑8МТВ‑5. Напомним, что первые шесть современных вертушек поступили на вооружение в/ч 06752 осенью минувшего года.





…Весь личный состав этой воинской части построился на взлетно-посадочной полосе аэродрома Мачулищи. Событие более чем важное — авиаторы с нетерпением ждали прилета сослуживцев на новеньких вертолетах Ми‑8МТВ‑5, которые совсем недавно были «рождены» на казанском предприятии холдинга «Вертолеты России».

Вскоре на горизонте показались силуэты вертушек, которые парами быстро приближались к родному теперь аэродрому. И вот вертолетчики вывели на посадку свои винтокрылые машины и благополучно приземлились. На земле их встречали с хлебом-солью белорусские красавицы в национальных костюмах, офицеры командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, военнослужащие в/ч 06752.