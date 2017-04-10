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Укрепляя обороноспособность страны

10.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях на аэродром Мачулищи прибыла вторая партия многоцелевых вертолетов Ми‑8МТВ‑5. Напомним, что первые шесть современных вертушек поступили на вооружение в/ч 06752 осенью минувшего года.

…Весь личный состав этой воинской части построился на взлетно-посадочной полосе аэродрома Мачулищи. Событие более чем важное — авиаторы с нетерпением ждали прилета  сослуживцев на новеньких вертолетах Ми‑8МТВ‑5, которые совсем недавно были «рождены» на казанском предприятии холдинга «Вертолеты России».

Вскоре на горизонте показались силуэты вертушек, которые парами быстро приближались к родному теперь аэродрому. И вот вертолетчики вывели на посадку свои винтокрылые машины и благополучно приземлились. На земле их встречали с хлебом-солью белорусские красавицы в национальных костюмах, офицеры командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, военнослужащие в/ч 06752.


Генерал-майор Александр Карев

 
 
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На днях на аэродром Мачулищи прибыла вторая партия многоцелевых вертолетов Ми‑8МТВ‑5. Напомним, что первые...

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