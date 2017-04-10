На витебской полигонной земле в апреле было особенно жарко: там прошло тактическое учение 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В течение десяти дней и ночей интенсивной боевой подготовки плечом к плечу с белорусскими десантниками учебно-боевые задачи выполняли и военнослужащие парашютно-десантной роты 217‑го гвардейского парашютно-десантного полка 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.





Учение прошло в динамичной обстановке. Едва отвоевал один батальон, тут же в учебно-боевые действия вступал другой…

К слову маневры на Витебщине — не первое совместное учение для сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и ВДВ российской армии в нынешнем году. Ранее вопросы применения российских и белорусских десантников практически отрабатывались в Псковской области Российской Федерации. Причем каждое из таких учений наглядно демонстрирует слаженность и совместимость белорусских и российских десантных подразделений.

На завершающей стадии нынешних маневров гвардейцы двух стран при поддержке подразделений внутренних войск МВД уничтожили условное незаконное вооруженное формирование на полигоне Лосвидо.

По оценке руководителей учения, на данном этапе маневров силовики действовали слаженно, решительно и достаточно профессионально.

…На часах — 11.00. Полигон Лосвидо в плену абсолютной тишины. Все кругом замерло, притаилось… Однако эта тишина была обманчива.

Через мгновение на горизонте появилась диверсионно-разведывательная группа условного противника, которая, по легенде учения, выдвигается на автомобилях в заброшенный населенный пункт для последующей организации там лагеря по подготовке «боевиков».

В планах «бандитов» — дестабилизация обстановки в районах и в городе Витебске.

Для выполнения задач по дестабилизации обстановки «боевиками» были определены объекты для проведения специальных мероприятий, таких как засады на маршрутах движения транспортных колонн, диверсии на объектах газоснабжения. В коварных планах «террористов» значился и аэродром, который находится в непосредственной близости от заброшенного населенного пункта.

* * *

По линии МВД была получена информация о появлении в том населенном пункте вооруженных лиц численностью до 100 человек. Командир 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Вадим Шадура принимает решение провести операцию по уничтожению «незаконного вооруженного формирования».





«Террористы» все же успели воплотить в жизнь часть своих коварных планов. Они устроили засаду на пути движения колонны с техникой. Пропустили машину разведки и взорвали фугас под первой машиной в колонне, после чего обстреляли из автоматов остальную технику.

Завладев грузом, «боевики» решили отойти в свой базовый лагерь. На пути следования они наткнулись на парашютно-десантную роту 103 овдбр — и та с ходу вступила в бой.

Кульминацией того боя, пусть и учебного, стало блокирование гвардейцами НВФ в населенном пункте. На этом этапе учения десантники взаимодействовали с патрульной ротой внутренних войск МВД.

Разрывы имитационных зарядов, заложенных саперами, обозначали удары артиллерии. Градус учебного боя достигает самой высокой отметки. В тот момент под прикрытием бронетехники и поддержки огнем блокирующие подразделения приступают к зачистке населенного пункта. Десантники и милиция перекрывают вероятные пути отхода противника, группа огневого поражения проводит зачистку зданий.

Бой идет на коротких дистанциях. В дверные и оконные проемы летят учебные гранаты. Передвижения от здания к зданию — исключительно в боевом порядке.

Взрывы, перестрелка, наступление, потери… «Боевики» в панике пытаются бежать. В итоге, в ходе зачистки населенного пункта десантники берут верх. Задание выполнено!

Все задержанные лица доставляются в фильтрационный пункт, с ними проводится работа по установлению личностей.

Завершив перегруппировку, гвардейцы вновь готовы к выполнению дальнейшей задачи по уничтожению НВФ уже на территории аэродрома.

* * *

Вскоре командованию стало известно о том, что идет подготовка к подрыву основных элементов аэродрома. Было также установлено место содержания захваченного персонала.

События начали развиваться весьма стремительно. «Боевики» попытались бежать на захваченном вертолете. Однако их попытки оказались тщетны. Преступников уничтожают огнем из ПТУРа.

…На всех этапах учения командир бригады гвардии полковник Вадим Шадура быстро реагировал на малейшие изменения обстановки, оперативно принимал решения — в сочетании с упорством и высокой полевой выучкой десантников Беларуси и России это привело в итоге к успеху.

— Какие бы задачи перед нами ни ставились, будь то захват объекта, оборона, наступление, мы в любом случае должны их выполнить, застать противника врасплох и победить, — считает гвардии полковник Вадим Шадура.

Каких-либо проблем с организацией взаимодействия ни в системе управления, ни в ходе действий войск не было и не могло быть. Все прошло как нельзя лучше. Четкое взаимодействие между белорусскими и российскими десантниками позволило выполнить поставленную задачу точно и в срок.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев дал высокую оценку действиям подразделений и отметил, что у сил специальных операций Беларуси и воздушно-десантных войск России наивысшая степень взаимодействия.

Как подчеркнул начальник штаба российской 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Андрей Стэсев, это обусловлено тем, что многие офицеры Беларуси и России обучались в одном училище, говорят на одном языке, в одном ключе понимают вопросы тактики. Так что нет ничего удивительного в том, что личный состав действовал как единый организм.

Командующий силами специальных операций наших ­Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко подчеркнул, что прошедшее учение подтвердило хорошую совместную выучку белорусских и российских десантников:

— Во время учения военнослужащие сил специальных операций активно взаимодействовали не только с российскими десантниками, но и с подразделениями внутренних войск МВД нашей страны. Подобная межвидовая подготовка и выполнение задач совместно с коллегами из других ведомств свидетельствуют о том, что мы готовы дать симметричный ответ на любые возникающие вызовы и угрозы.

Учение завершилось. Но эта передышка ненадолго — белорусские и российские десантники снова рвутся в учебный бой, на этот раз уже на брестской земле.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора