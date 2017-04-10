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Уверены: техника не подведёт

10.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В 1‑м зенитном ракетном полку Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны идет перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

— Особое внимание уделяем технике, которая вскоре отправится на полевой выход, — рассказал заместитель командира по вооружению — начальник технической части полка подполковник Денис Зык. — Одновременно с переводом осуществляется подготовка образцов вооружения к тактическому учению с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации Ашулук. Все работы выполняются в соответствии с графиком.

Мне довелось побывать в эти дни в парке боевых машин одного из зенитных ракетных дивизионов и увидеть, как старательно военнослужащие обслуживают боевые машины, грузовые и специальные автомобили. Горячая пора наступила и для заместителя командира дивизиона по вооружению майора Андрея Санторика. Вместе с командиром подразделения он непосредственно руководит всеми работами в парке, осуществляет контроль полноты и качества выполнения операций по переводу техники на летний режим эксплуатации, соблюдения требований мер безопасности. Трудится не покладая рук, показывая личный пример подчиненным, и начальник автомобильной службы зенитного ракетного дивизиона капитан Андрей Богалейша.

Как отметил майор Андрей Санторик, при подготовке автомобильной техники к техосмотру отличились водители-механики рядовые Андрей Черняк, Евгений Макаревич и другие военнослужащие срочной службы.

Рядовой Андрей Черняк — водитель-механик отделения технического обслуживания. До призыва в ряды Вооруженных Сил он окончил Гродненский государственный колледж приборостроения по специальности «техник-механик».

С большой отдачей трудится и водитель-электрик энергомеханического отделения рядовой Глеб Сулима. Впереди — проверка полигоном, и командование уверено: вооружение и техника, как и весь воинский коллектив, выдержат это испытание с честью.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»

 
 
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