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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности

10.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта» объявляет конкурс на замещение вакантной воинской должности старшего преподавателя кафедры военно-специальной подготовки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 1702013, 1702023, 1702033, 1802013.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы. К конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по данной специальности.

Документы принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Дата проведения конкурса будет доведена дополнительно.

Документы высылать по адресу: 246653, г. Гомель,

ул. Кирова, 34.

Справки по тел.: (8 0232) 77-46-78, 95-31-52, тел./факс (8 0232) 77-55-96.

 
Теги: Гомель
 
 
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