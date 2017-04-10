В минувшую пятницу в Республиканском Дворце культуры ветеранов состоялось торжественное собрание, посвященное Дню военных комиссариатов Республики Беларусь. На праздновании присутствовали военнослужащие и сотрудники из числа гражданского персонала военного комиссариата города Минска, а также приглашенные гости — представители местных органов власти и Министерства по чрезвычайным ситуациям.



С приветственным словом к присутствующим обратился военный комиссар города Минска полковник Юрий Пилищик. Он кратко рассказал об истории образования военных комиссариатов, отметил заслуги сотрудников военкоматов в годы Великой Отечественной войны.

Затем со сцены были зачитаны праздничные приказы министра обороны Республики Беларусь и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Полковник Юрий Пилищик от лица высших должностных лиц Министерства обороны вручил подчиненным грамоты и ценные подарки.

Начальник Минского городского управления МЧС полковник внутренней службы Сергей Саланович поблагодарил руководство военного комиссариата города Минска за успешное длительное и плодотворное сотрудничество, а также вручил наиболее отличившимся работникам военкомата медали и нагрудные знаки МЧС.

Затем присутствующих поздравили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь под управлением полковника Владимира Воропаева.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора