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«Беларусь и Китай. Вехи боевого братства»

10.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Го Шэнкунем. Высокого гостя и членов китайской делегации сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Циумин, военный и военно-воздушный атташе при Посольстве КНР в Республике Беларусь старший полковник Шэн Юечжун, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь — начальник департамента финансов и тыла генерал-майор милиции Виктор Дубовец.

Во время экскурсии была особо подчеркнута всесторонняя помощь СССР китайскому народу в борьбе за его национальное освобождение и послевоенное сотрудничество в военной сфере.

С интересом китайские гости ознакомились с фотовыставкой «Беларусь и Китай. Вехи боевого братства». На мобильных планшетах были представлены фотодокументальный материал участников событий на Дальнем Востоке, сюжетные, групповые фотографии, газеты, журналы, плакаты, фронтовые рисунки из уникальной коллекции художника Сергея Каткова — участника освобождения г. Гирина (Китай). Особой темой на выставке было представлено участие китайцев в антифашистском подполье города Витебска.

Министр общественной безопасности Китайской Народной Республики Го Шэнкунь поблагодарил руководство музея за хранимую в музее память о совместной борьбе советского и китайского народов во Второй мировой войне.

В Зале Победы китайской военной делегации вручили памятный сувенир и буклеты на китайском языке. Затем гости во главе с членом Госсовета, министром общественной безопасности Го Шэнкунем возложили цветы к стеле «Минск — город-герой».

Николай Шевченко

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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