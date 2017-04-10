﻿ «И вновь я посетил родную часть». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«И вновь я посетил родную часть»

10.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Военный — это не только профессия, но и призвание. И спустя много лет после окончания службы хочется иногда вернуться назад, вспомнить то время.

Вот и майор в отставке Николай Синицын пережил недавно волнующий момент, посетив 147‑ю зенитную ракетную бригаду, в которой в 1980‑е годы проходил службу на должности заместителя командира отдельного зенитного ракетного дивизиона по вооружению — начальника технической части.

Николай Сергеевич родился 11 октября 1945 года в поселке Дергачи Саратовской области. С самого детства он мечтал стать военным. Поступил в Оренбургское зенитное артиллерийское училище имени Г. К. Орджоникидзе, после окончания которого начал ратную службу на просторах Советского Союза.

Следующим этапом в его профессиональной карьере стала учеба в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище имени С. М. Кирова. Полученные в его стенах знания пригодились Николаю Сергеевичу во время службы в 147‑й зенитной ракетной бригаде, куда он был направлен по распределению. Выслужив установленный срок, офицер в 1989 году уволился в запас.

…Сегодня Николаю Сергеевичу 71 год. Но когда он переступил порог КПП бригады, волной нахлынули воспоминания.

— Армия всегда была и останется школой жизни, — говорит Николай Серге­евич. — Будет меняться боевая техника, будут приходить на службу новые люди, но неизменным в нашей зенитной ракетной бригаде останется верность традициям и гордость за войска ПВО!

Старший лейтенант Александр Карзан

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный — это не только профессия, но и призвание. И спустя много лет после окончания службы хочется...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Война" похоронных контор Бобруйска: у нас гробы дешевле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика