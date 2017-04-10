Военный — это не только профессия, но и призвание. И спустя много лет после окончания службы хочется иногда вернуться назад, вспомнить то время.



Вот и майор в отставке Николай Синицын пережил недавно волнующий момент, посетив 147‑ю зенитную ракетную бригаду, в которой в 1980‑е годы проходил службу на должности заместителя командира отдельного зенитного ракетного дивизиона по вооружению — начальника технической части.

Николай Сергеевич родился 11 октября 1945 года в поселке Дергачи Саратовской области. С самого детства он мечтал стать военным. Поступил в Оренбургское зенитное артиллерийское училище имени Г. К. Орджоникидзе, после окончания которого начал ратную службу на просторах Советского Союза.

Следующим этапом в его профессиональной карьере стала учеба в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище имени С. М. Кирова. Полученные в его стенах знания пригодились Николаю Сергеевичу во время службы в 147‑й зенитной ракетной бригаде, куда он был направлен по распределению. Выслужив установленный срок, офицер в 1989 году уволился в запас.

…Сегодня Николаю Сергеевичу 71 год. Но когда он переступил порог КПП бригады, волной нахлынули воспоминания.

— Армия всегда была и останется школой жизни, — говорит Николай Серге­евич. — Будет меняться боевая техника, будут приходить на службу новые люди, но неизменным в нашей зенитной ракетной бригаде останется верность традициям и гордость за войска ПВО!

Старший лейтенант Александр Карзан