МИНСК, 10 апр – Sputnik. Впервые за столетнюю историю модного журнала Vogue-Великобритания главным редактором стал мужчина – 45-летний Эдвард Эннинфул, говорится в сообщении на сайте издания.

Эннинфул, который является уроженцем Ганы, сменил на этом посту Александру Шульман, возглавлявшую журнал последние 25 лет и объявившую в январе текущего года об уходе в отставку.

Новый главред Vogue с 2011 года был фэшн- и креативным директором в издании W Magazine, до этого трудился в американской и итальянской версиях Vogue.

Как заявил глава издательства Condе Nast Джонатан Ньюхаус, Эннинфул – это влиятельная фигура в модном сообществе, он благодаря опыту и таланту подготовлен к тому, чтобы отвечать за выпуск британского Vogue.