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Главредом журнала Vogue впервые за 100 лет стал мужчина

10.04.2017 21:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Впервые за столетнюю историю модного журнала Vogue-Великобритания главным редактором стал мужчина – 45-летний Эдвард Эннинфул, говорится в сообщении на сайте издания.

Эннинфул, который является уроженцем Ганы, сменил на этом посту Александру Шульман, возглавлявшую журнал последние 25 лет и объявившую в январе текущего года об уходе в отставку.

Новый главред Vogue с 2011 года был фэшн- и креативным директором в издании W Magazine, до этого трудился в американской и итальянской версиях Vogue. 

Как заявил глава издательства Condе Nast Джонатан Ньюхаус, Эннинфул – это влиятельная фигура в модном сообществе, он благодаря опыту и таланту подготовлен к тому, чтобы отвечать за выпуск британского Vogue.

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил глава издательства Condе Nast Джонатан Ньюхаус, новый редактор – это влиятельная фигура в модном сообществе.

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