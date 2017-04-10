Доброе утро!

Солнышко и тепло были только вчера. Дальше — снова хмурая апрельская осень: на этой неделе ожидается «неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме».





ВАЖНОЕ

В Беларуси третий месяц подряд растет число безработных: на 1 апреля нетрудоустроенными были 43 426 человек. Это на 664 человека больше, чем месяц назад. Где есть самые большие проблемы с поиском работы — читайте здесь .

Зато еда становится дешевле. Инфляция в марте в Беларуси составила 0,3%, больше всего в прошлом месяце подорожали услуги, а цены на продовольствие и вовсе упали . Так что с голоду не умрем. На самом деле не смешно.

Посчитали — прослезились: выяснилось, что в прошлом году БелЖД недосчиталась «приличной суммы» от нефтегазового спора Минска и Москвы. По сравнению с 2015 годом объем перевозок нефтепродуктов уменьшился на 23%, в первые месяцы 2017-го тенденция падения объемов перевозок продолжилась. Но если договоренности, достигнутые между Лукашенко и Путиным 3 апреля, будут реализованы, то все будет нормально.

Появилась расшифровка переговоров между диспетчерами и машинистами столкнувшихся в Москве поезда и электрички: «6919 — электропоезд, пассажирский по Кунцево-1, подложите башмаки, катимся назад». Предварительно, данные переговоров подтверждают версию об отказе тормозной системы в электропоезде. Также стало известно, что пострадавшим пассажирам поезда Москва — Брест выплатят компенсации до 2 млн российских рублей. Вот здесь рассказываем, куда и с какими документами обращаться. А еще все пассажиры попавшего в аварию поезда получат бесплатные билеты из Москвы до Бреста и обратно.

В небе над Сирией пока тихо, однако США не исключают новых ударо в по стране, если последуют новые химические атаки. В то же время, Вашингтон хочет работать с Москвой в направлении общей борьбы с «Исламским государством».

ПОПУЛЯРНОЕ

На российском Первом канале в воскресном выпуске программы «Время» вышел сюжет о Беларуси под названием «Славянский базар». В нем Александру Лукашенко напоминают, что Беларусь зависит от российских субсидий. Белорусского президента также упрекают в том, что он позволяет развиваться русофобии. Если у вас нет спутника или интернет-телевидения, и российские новости без купюр не доходят до вашего дома — рассказываем и показываем, как Первый канал пугает россиян Майданом в Беларуси .

Недавно президент заявлял, что для разработки декрета о тунеядцах нужно было привлечь ученых. Но тогда не привлекли, а сейчас мы их спросили, какие изменения можно внести в декрет № 3 . Например, выдавать талоны к врачу после предъявления карточки соцстрахования, а ее — после уплаты налога неработающими. Иначе — пользуйтесь медициной платно. «Каждому я предлагаю ответить на вопрос: готовы ли мы платить за тех людей, которые не работают, но хотят потреблять? Условно говоря, регулярно оплачивать чьи-то покупки в магазине. Нам это показалось бы неестественным. Но ведь происходит то же самое — только в масштабах экономики».

В 2021 году в Минске на месте «БелЭкспо» и бывшей второй больницы должен появиться многофункциональный комплекс, который построит инвестор из ОАЭ. Мы узнали, как именно будет выглядеть объект на улице Янки Купалы и что в нем расположится. Вложат в него около 250 миллионов долларов.





Вот здесь — Минск">жуткая история о том, как в 1989-м 23-летний парень держал в страхе Минск: насиловал и покушался на убийство школьниц. Тогда об этом не рассказывали в новостях, однако работало «сарафанное радио»: «Уже после третьего или четвертого случая по городу поползли слухи, многие родители боялись выпускать детей из дома, дежурили возле школы, чтобы встретить их после уроков. Это действительно было страшно. И непривычно».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот здесь вы найдете семь белорусских городов, которые раньше выглядели гораздо красивее. К сожалению, сейчас белорусские райцентры уже мало чем отличаются от сотен других на постсоветском пространстве: разрушения в войнах, пожарах и по приказу властей в мирное время сильно изменили их облик. Рассказываем, какими они были и при каких обстоятельствах лишились основных построек.





XX век был полон важнейших научно-технических открытий, многие из которых так или иначе используются и по сей день. Вчера в рамках проекта 42.TUT.BY «100 лет инноваций» мы рассказывали, как изобрели скотч, компьютер, чулки и автомобильный кондиционер.

Рассчитаться с кредитом, но спустя несколько лет узнать, что ты должен банку в три раза больше, чем брал первоначально. А все потому, что судебный исполнитель потерял 70 тысяч евро на разнице курсов. В такую историю попала минская транспортная компания. Интересно, что в этом споре формально правы все: и бизнесмен, и банкиры, но потери несет предприниматель. Рассказываем, как так получилось .

Почитайте, как инженер променял богатую жизнь в ЮАР на хутор в Беларуси. Матайс и Антуанет Тероны переехали в Беларусь больше двадцати лет назад. За время, что они живут здесь у них родились трое детей, появилось много друзей-белорусов и расцвел бизнес. Рассказываем, почему Матайс решил сменить престижную работу в нефтепереработке на призрачные перспективы фермерства и чем манят белорусские леса жителей южноафриканских пустынь. Манят, кстати, не только леса: вот, например, кенийский миллионер хочет купить белорусский колхоз .

Потрясающая история о том, как десантники, у которых «погасли» парашюты, не дали друг другу погибнуть . «Когда мы вместе падали вниз, я уже думал, что всё… Разобьемся…». Если бы не слаженные действия парашютистов, трагедии было бы не избежать.

И напоследок — картинка дня: более 20 тысяч человек собрались в центре Стокгольма на пикете против терроризма . Люди вышли на улицы с цветами и лампадами, мягкими игрушками и флагами страны. Некоторые отдали свои букеты сотрудникам полиции — как благодарность за быстрые действия во время трагедии.





Все новости понедельника, 10 апреля

Если вам кажется, что за вами следят, это не только паранойя, но и повод опробовать новейшую белорусскую разработку : в БГУИР представили детектор, который помогает обнаруживать следящие устройства. Можно даже микроволновку проверять :) На самом деле все, конечно, ок — никто за вами не следит. Наслаждайтесь жизнью!

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