Шесть лет назад в 17.56 11 апреля 2011 года изменилась привычная размеренная жизнь Беларуси — на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв. К счастью, новых терактов с тех пор пор страна не узнала. Но пережито ли это горе?

К шестилетию одной из самых трагических дат в новейшей истории Беларуси TUT.BY собрал хронологию сообщений средств массовой информации о самом взрыве, оказании помощи пострадавшим, ходе расследования, аресте обвиняемых, судебном разбирательстве, вынесенном приговоре и его исполнении. Напомним, в четвертую и пятую годовщины теракта в стране не проводилось никаких официальных мероприятий, посвященных этой трагедии.

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