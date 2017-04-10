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Шесть лет после взрыва в метро: хроника событий по сообщениям СМИ от взрыва до акций памяти
11.04.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Шесть лет назад
К шестилетию одной из самых трагических дат в новейшей истории Беларуси TUT.BY собрал хронологию сообщений средств массовой информации о самом взрыве, оказании помощи пострадавшим, ходе расследования, аресте обвиняемых, судебном разбирательстве, вынесенном приговоре и его исполнении. Напомним, в четвертую и пятую годовщины теракта в стране не проводилось никаких официальных мероприятий, посвященных этой трагедии.
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К шестилетию одной из самых трагических дат в истории Беларуси TUT.BY собрал хронологию сообщений средств массовой информации о взрыве, оказании помощи...
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