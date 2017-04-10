Два с половиной года назад в Витебске по решению горсовета депутатов в микрорайоне Юг-1 за СШ № 31 открыли первую в городе площадку для выгула собак . С той поры она единственная в городе. Однако не все так радужно: площадка стала причиной конфликта между собаководами и остальными жильцами ближайших дворов. В ситуации разбирался корреспондент «Витебских вестей».





«Резервация» для четвероногих

Открытия площадки от местных и республиканских властей требовали собаководы во главе с бывшей преподавательницей вуза, а сейчас пенсионеркой Валентиной Юченковой. В качестве аргументов приводили документ. «Правила содержания домашних животных», утвержденные постановлением Совмина в 2001 году, рекомендуют включать в сбор с владельцев собак комплекс затрат по их ветеринарному обслуживанию, строительству и содержанию площадок для выгула. Пока же для этих целей обычно предоставляют овраги, пустыри и прочие неудобицы, непригодные с санитарно-гигиенической точки зрения. Куда идут средства?

Ситуацию рассматривали 5 (!) комиссий из представителей коммунальных служб, экологов и специалистов центра гигиены и эпидемиологии. Собачники предложили им несколько мест для площадки. Однако ответ всегда был отрицательный.

Тогда Валентина Юченкова пришла на личный прием к тогдашнему председателю горсовета Михаилу Портному (сегодня он занимает должность заместителя министра спорта и туризма). Вскоре по санкции главного архитектора города был готов план, в котором нашлось место и площадке для выгула собак размером 100 на 20 метров. Огороженный металлической сеткой объект с освещением торжественно открыли осенью 2014-го.

Прошло два с половиной года. «Благодаря этой площадке мы скольких людей научили за собой убирать без привлечения дворников!», — резюмирует Валентина Юченкова. Повсюду развешены плакаты-напоминания о необходимости оставлять после своих питомцев чистую территорию. Вначале их срывали, но Валентина Федоровна вешала новые.

Ознакомился с «Правилами пользования площадкой для выгула». Обратил внимание на пункт, что она предназначена не для туалета, а для свободного выгула и игр собак, поэтому их экскременты следует собирать в специальный пакет. Это место, где пес может свободно побегать без поводка и намордника (за исключением опасных видов), не причиняя неудобств окружающим.

Протест «несогласных»

Однако не все так безоблачно. Группа жильцов расположенных рядом домов (в основном пенсионеры) считает, что близость площадки, возведенной, по их мнению, с нарушением технических нормативов, мешает их досугу, а собачий лай не дает уснуть. Главный аргумент недовольных: «Нас не спросили, когда строили площадку».





По их инициативе недавно состоялась встреча с представителями городских коммунальных служб, руководства ЖЭУ № 8, которое обслуживает эти дома. Инженер жилищного отдела городского ЖКХ Ирина Поварехо отметила, что в городе 12 ЖЭУ, в каждом из которых имеется специально отведенное место для выгула домашних животных. В основном это бросовые пустыри.

Но из-за агрессивного поведения противников площадки диалога не получилось. Люди не хотели слушать ни оппонентов, ни Ирину Поварехо, которая пыталась помирить «левых» и «правых»: «Давайте выслушаем обе стороны, а затем уже дискуссию начнем».

Очень напрягало жильцов и присутствие прессы. Хотя, если вы правы, зачем бояться общественного резонанса? На компромиссы протестующая сторона идти отказалась, апеллируя только доводами: «Уберите отсюда вашу площадку» или «Перенесите ее в свой двор». На что оппоненты возражали: «Раньше здесь была свалка и бомжи сидели».

Пожилой жилец дома на улице Чкалова, 7−1, в котором живет большинство недовольных, иронично подвел резюме встречи: «Вы заметили, что за это время ни одна собака не гавкнула, а гражданки своим базаром распугали всех прохожих».

Золотой середины в результате так и не нашли, хотя здравые головы (а они здесь все-таки были) предлагали и компромиссные варианты. Например, совместными силами возвести звукоизоляционное ограждение, вдоль забора посадить зеленые насаждения.

Площадки востребованы

Еще одна проблема — перегруженность площадки, особенно по вечерам, когда сюда привозят четвероногих со всего города. Однозначно нужны новые площадки в разных районах, чтобы собаки не провожали лаем любителей бега на стадионах, не пугали людей во дворах, не оставляли на газонах экскременты.

В дальнейшем следует проектировать вместе с новыми микрорайонами и площадки для собак, а заодно и велосипедные дорожки, которые тоже сегодня очень востребованы.

За любимцев — сбор

С 1 января изменились правила оплаты сбора за содержание собак. За каждое животное нужно платить 0,1 базовой величины (2,3 рубля) за каждый месяц налогового периода, за представителя потенциально опасной породы — 0,5 базовой величины (11,5 рубля). Владельцы обязаны зарегистрировать своего питомца в жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства.





Налог идет отдельной строкой в жировках и вносится на счета коммунальников или товарищества собственников одновременно с платой за услуги ЖКХ. От налога за одну собаку освобождаются пенсионеры по возрасту, инвалиды 1-й и 2-й групп (при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи), граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах.

В инспекции МНС по области проинформировали, что сумма, полученная от уплаты налога в 2016 году, составила 212 тысячи деноминированных рублей.

Деньги (их распределением занимаются местные органы власти) направляют на текущий ремонт площадок для выгула собак и покрытие расходов, связанных с отловом и содержанием бродячих животных.

В городском ЖКХ сообщили, что строительство новых площадок, аналогичных той, которая находится в районе СШ № 31, пока, увы, не планируется.