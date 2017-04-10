С мая улица Замковая в Лиде станет пешеходной. Эту тему в числе других обсудили на заседании координационного совета по развитию туризма в Лидском районе. По словам заместителя председателя Лидского райисполкома Виктора Пранюка, лидский Арбат появится уже в мае и станет излюбленным местом прогулок горожан и туристов, сообщает «Гродненская правда».



Фото: IPR Belarus, носит иллюстративный характер

Местом для создания пешеходной зоны выбрана территория вокруг Лидского замка, в частности, примыкающая улица Замковая. Здесь разместятся ремесленники, музыканты, художники.

Можно будет насладиться искусством земляков, посидеть за столиками мини-кафе, покататься на роликах, сыграть партии в шашки и шахматы ростовыми фигурами. Поначалу лидский Арбат будет «оживать» по субботам, а затем может стать постояннодействующим.

Сейчас эта идея активно обсуждается в социальных сетях. Таким образом его организаторы хотят привлечь к сотрудничеству мастеров, ремесленников, музыкантов и художников.