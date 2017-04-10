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В Лиде появится собственный Арбат: по субботам улица Замковая будет пешеходной
11.04.2017 10:16 — Новости Общества | Tut.by
С мая улица Замковая в Лиде станет пешеходной. Эту тему в числе других обсудили на заседании координационного совета по развитию туризма в Лидском районе. По словам заместителя председателя Лидского райисполкома Виктора Пранюка, лидский Арбат появится уже в мае и станет излюбленным местом прогулок горожан и туристов,
Местом для создания пешеходной зоны выбрана территория вокруг Лидского замка, в частности, примыкающая улица Замковая. Здесь разместятся ремесленники, музыканты, художники.
Можно будет насладиться искусством земляков, посидеть за столиками мини-кафе, покататься на роликах, сыграть партии в шашки и шахматы ростовыми фигурами. Поначалу лидский Арбат будет «оживать» по субботам, а затем может стать постояннодействующим.
Сейчас эта идея активно обсуждается в социальных сетях. Таким образом его организаторы хотят привлечь к сотрудничеству мастеров, ремесленников, музыкантов и художников.
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Первоначально лидский Арбат будет "оживать" по субботам, а затем может стать постояннодействующим. Сейчас идея лидского Арбата активно обсуждается в социальных...
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