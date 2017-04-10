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Фигуранты дела о "Белом легионе" подозреваются в создании вооруженного формирования
11.04.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by
В отношении задержанных выходцев из «Белого легиона» возбуждается уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. Об этом
В отношении членов «Белого легиона», многие из которых арестованы, возбуждается уголовное дело по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования либо руководство таким формированием, участие в нем). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.
«Это — незаурядный факт! Во-первых, потому, что данная статья возбуждается впервые в истории суверенной Беларуси, во-вторых, следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением. Статья — очень и очень строгая», — пишет «СБ Беларусь Сегодня».
В то же время
(Будет дополнено).
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Дело по такой статье возбуждается впервые в истории суверенной Беларуси.
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