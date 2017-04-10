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Фигуранты дела о "Белом легионе" подозреваются в создании вооруженного формирования

11.04.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении задержанных выходцев из «Белого легиона» возбуждается уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает издание «СБ Беларусь Сегодня».

В отношении членов «Белого легиона», многие из которых арестованы, возбуждается уголовное дело по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования либо руководство таким формированием, участие в нем). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.

«Это — незаурядный факт! Во-первых, потому, что данная статья возбуждается впервые в истории суверенной Беларуси, во-вторых, следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением. Статья — очень и очень строгая», — пишет «СБ Беларусь Сегодня».

В то же время по данным на 7 апреля, как минимум 18 задержанным КГБ предъявил обвинение по ч. 3 ст. 293 (Массовые беспорядки, — до 3 лет лишения свободы). При этом девять человек вышли на свободу (некоторые под подписку). Эта информация от друзей и родных задержанных, а также правозащитников незарегистрированного центра «Весна».

(Будет дополнено).

 
 
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Дело по такой статье возбуждается впервые в истории суверенной Беларуси.

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