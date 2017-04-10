МИНСК, 11 апр — Sputnik. Сегодня Беларусь вспоминает жертв теракта в минском метрополитене, который произошел шесть лет назад на станции "Октябрьская".



© REUTERS Anton Vaganov Трагедия в Санкт-Петербурге: свидетельства очевидцев и мнение экспертов

11 апреля 2011 года в 17:55 на центральной станции столичного метрополитена прогремел взрыв, в результате которого травмы получили сотни человек, а 15 белорусов погибли.

В годовщину минского теракта у мемориала "Река памяти" на выходе из вестибюля станции метро "Октябрьская" стоят почетным караулом сотрудницы метрополитена. Они периодически сменяют друг друга на посту.

К мемориалу в этот день принесли живые цветы, иногда у памятного знака останавливаются минчане — почтить память пострадавших в самом страшном теракте в истории суверенной Беларуси.

Станция метро "Октябрьская" расположена в центре Минска, недалеко от здания администрации президента, Дворца профсоюзов, Дворца Республики, ГУМа и "нулевого километра". Станция — одна из самых загруженных в Минске, является пересадочным узлом между двумя линиями метрополитена.

11 апреля 2011 года взрывное устройство находилось под скамейкой на платформе напротив второго вагона поезда, который двигался со стороны станции "Площадь Победы". В результате взрыва на платформе образовалась воронка диаметром около 80 сантиметров. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила от пяти до семи килограммов. Взрывное устройство было начинено металлическими шариками диаметром около одного сантиметра. В это же время в противоположном направлении двигался другой состав, который был вынужден проследовать без остановки. Как позднее рассказывал машинист пострадавшего поезда, взрыв произошел примерно через две секунды после открытия дверей вагонов.

Спустя три минуты после взрыва на место прибыли первые подразделения спасателей, людей со станции эвакуировали. Вход в метро закрыли, движение по проспекту Независимости, на который выходит станция, было частично перекрыто. К месту происшествия были стянуты кареты "скорой помощи", спецтехника МЧС, милиции, КГБ, у входа в метро дежурили пожарные. В Минск прибыли эксперты-криминалисты ФСБ России для оказания помощи в расследовании теракта.

По факту взрыва Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело, спустя сутки после теракта белорусские спецслужбы задержали подозреваемых в терроризме, уроженцев Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Во время одного из допросов Коновалов сообщил, что совершил теракт "для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь", чтобы "посеять страх, панику". Оглашение приговора обвиняемым по делу о теракте в минском метро состоялось 30 ноября 2011 года. Верховный суд Беларуси приговорил Коновалова и Ковалева к высшей мере наказания — расстрелу, мотивировав свое решение тем, что организатор теракта Коновалов совершал неоднократные акты терроризма, последний из которых повлек смерть 15 человек, а Ковалев как соучастник, на протяжении многих лет зная о действиях Коновалова, не сообщал об этом правоохранительным органам.

Ковалев подавал прошение о помиловании, Коновалов этого делать не стал. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных в связи с исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений. 18 марта 2012 года белорусское Общенациональное телевидение сообщило, что смертные приговоры в отношении граждан Беларуси Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осужденных за терроризм, в том числе за взрыв в минском метро в апреле 2011 года, приведены в исполнение.