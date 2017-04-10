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Первый мужчина за 101 год: кто такой Эннинфул, новый редактор Vogue

11.04.2017 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. В шестнадцать лет Эннинфул надел в школу узкий топ. По пути к школе его остановил влиятельный дизайнер Саймон Фокстон и спросил, не думал ли подросток о карьере модели. Спустя почти тридцать лет вопрос усложнился — у Эдуарда Эннинфула спросили, не думал ли он о должности редактора британского Vogue.

Эдвард Эннинфул переехал в Лондон из Ганы в раннем детстве вместе с родителями и еще пятью братьями и сестрами. Уже в 16 лет он начал работать моделью, а в 17 познакомился с основателем журнала i-D и стал ассистентом директора моды.

Позже Эннинфул окончил Голдсмитский колледж в Лондоне, получив там степень. Настоял на этом образовании отец Эдварда. Новый редактор признался, что вырос в семье, где все посвятили себя науке.

Sputnik разбирался, что мир моды знает об Эннинфуле.

Что знает Наоми: это исторический день

Наоми Кэмпбелл и Эдуард Эннинфул подружились еще подростками, сохраняют добрые отношения до сих пор, и в своем Instagram модель уже опубликовала совместное фото. Комментарий под фото гласил, что день, когда мир узнал об Эннинфуле как о новом редакторе Vogue, войдет в историю.

"Сегодня творилась история", — написала Наоми.

I never thought I would see this day!! Congratulations @edward_enninful OBE your deserve this!!! I'm truly Happy for you words cannot describe how I feel for you right now. And for what you will do in bringing people together being at the Helm of @britishvogue. God is the greatest!!! I Love you ❤❤

 
Теги: Минск
 
 
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Эдвард Эннинфул, рожденный в семье швеи и офицера, еще подростком подружился с моделями Наоми Кемпбелл и Кейт Мосс. Sputnik разбирался, что модная общественность знает...

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