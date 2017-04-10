МИНСК, 11 апр — Sputnik. В шестнадцать лет Эннинфул надел в школу узкий топ. По пути к школе его остановил влиятельный дизайнер Саймон Фокстон и спросил, не думал ли подросток о карьере модели. Спустя почти тридцать лет вопрос усложнился — у Эдуарда Эннинфула спросили, не думал ли он о должности редактора британского Vogue.

Эдвард Эннинфул переехал в Лондон из Ганы в раннем детстве вместе с родителями и еще пятью братьями и сестрами. Уже в 16 лет он начал работать моделью, а в 17 познакомился с основателем журнала i-D и стал ассистентом директора моды.

Позже Эннинфул окончил Голдсмитский колледж в Лондоне, получив там степень. Настоял на этом образовании отец Эдварда. Новый редактор признался, что вырос в семье, где все посвятили себя науке.

Sputnik разбирался, что мир моды знает об Эннинфуле.

Что знает Наоми: это исторический день

Наоми Кэмпбелл и Эдуард Эннинфул подружились еще подростками, сохраняют добрые отношения до сих пор, и в своем Instagram модель уже опубликовала совместное фото. Комментарий под фото гласил, что день, когда мир узнал об Эннинфуле как о новом редакторе Vogue, войдет в историю.

"Сегодня творилась история", — написала Наоми.