Бонстики провели в Беларуси два месяца, и за это время они заставили говорить о себе буквально всех: и детей, и молодежь, и взрослых. Равнодушных не осталось. О феномене игрушек говорили в СМИ, писали в интернете, снимали видео и целые сериалы, придумывали комиксы и сочиняли стихи. Бонстики покинули страну, но наверняка помнить их будут еще долго. Незадолго до завершения приключений Бонстиков дети писали им прощальные письма, которые передали во время отлета любимых героев. Таких посланий собралось более полутора тысяч.





Бонстики появилисьв середине февраля. Страна встречала причудливых незнакомцев в Национальном аэропорту «Минск», после чего игрушки-липучки появились во всех магазинах «Евроопт», в «Е-доставке» и «ГиперМолл». Покидали нашу страну Бонстики не менее экстравагантно – на четырех воздушных шарах.





10 апреля недалеко от Минска на стартовой площадке появились Бонстики и их многочисленные поклонники. Белорусские дети подготовили послания Бонстикам, в которых просили не улетать, обязательно возвращаться с новыми героями и просто благодарили за два месяца веселья и праздника.





Два месяца прошли действительно весело. Вся страна залипла на коллекционировании игрушек-липучек. Причем вовлеклись и дети, и их родители. Чтобы получить игрушку в подарок, нужно было совершать покупки в торговой сети и получать героев за каждые 15 рублей в чеке. При этом в социальных сетях появились целые сообщества и массовые движения, посвященные обмену Бонстиками.





Вместе с тем ожившие Бонстики совершили большой гастрольный тур по городам Беларуси. Шоу Бонстиков увидели в 21 городе, а общая аудитория этих праздников превысила 70 тысяч человек. Это были веселые и теплые встречи, на которые герои приезжали на фирменном «Бонстикмобиле». Более 10 000 фото опубликовали белорусы в социальных сетях под хэштегами #бонстики, #залипнутвсе и #bonsticks. И более 1 миллиона просмотров собрали видеоролики о приключениях Бонстиков в Беларуси.





Отлет Бонстиков на родную планету стал не менее ярким и впечатляющим – на четырех воздушных шарах. Дети, приехавшие проводить любимых героев, долго не отпускали Бонстиков. Однако в момент взлета возникла интрига: когда воздушные шары поднялись в небо, появилось несколько посланий. В частности, все были заинтригованы сообщением «Мы за друзьями». А это значит, что Бонстики обязательно вернутся!





Бонстики – это уникальная акция торговой сети «Евроопт». Игрушки-липучки выдавались в магазинах «Евроопт», в «Е-доставке» и «ГиперМолл» за покупки на определенную сумму. Суть заключалась в том, чтобы собрать всю коллекцию из 24 героев в специальный альбом. При этом ожившие Бонстики активно знакомились с белорусскими детьми, радовали и поздравляли их с праздниками, помогали учить ПДД вместе с сотрудниками ГАИ, посещали белорусские достопримечательности и просто обнимались. Акция длилась с 13 февраля по 9 апреля.



















































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