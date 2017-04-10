Встреча родителей, чьи дети учатся в школе № 36 с польским языком обучения, с представителями Министерства образования состоялась 6 апреля. Поводом стал новый проект Кодекса об образовании, изменения в котором касаются, в частности, языка преподавания. Родители боятся, что из-за этого польский язык и традиции будут окончательно вытеснены из школы, чиновники же апеллируют к лучшим условиям социализации учащихся и необходимости сдавать экзамены на государственном языке. Журналистов на встречу не пустили, сообщает hrodna.life.





Языковой вопрос в польской школе поднимается не в первый раз. В 2014 году он возник также в связи с предполагаемыми изменениями в Кодексе об образовании, в 2012 — когда в школе предложили создавать русскоязычные классы. Теперь встреча стала реакцией властей на письмо против изменений в законодательстве, которое подписали 380 родителей.

На встречу приехала заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Коржова. Она рассказала о предлагаемых дополнениях в Кодекс, предусматривающих обязательное преподавание на одном из государственных языков истории и географии Беларуси, обществоведения и некоторых других предметов. Перечень их может быть расширен по желанию родителей. Обновленный кодекс также предусматривает проведение на одном из государственных языков выпускных экзаменов. Здесь сложности у учащихся могут возникнуть, например, с математикой — теперь ее, как и остальные точные науки, изучают по-польски.

По мнению представительницы министерства, преподавание некоторых предметов по-русски или по-белорусски улучшить условия социализации детей в обществе, позволит им более успешно сдавать экзамены и продолжать обучение не только в Польше.

Родители апеллируют к тому, что возможность учиться на государственных языках предлагается десятками школ города, а для тех, кто выбрал польскоязычное обучение, исчезнет единственная возможность делать это на родном языке. Что касается знаний обеих государственных языков, то дети владеют ими свободно — улучшать нечего.

Также родители вспоминали о польско-белорусской договоренности, согласно которой эта школа, построенная за польские деньги, должна использоваться только для обучения на польском языке.

Директор школы № 36 и чиновники от образования отказались от комментариев. «Это наш внутренний вопрос», — сказали они журналистке Hrodna.life и попросили покинуть школу.

Родители в феврале и марте написали письма с просьбой о помощи к спикеру Сената Польши, министру иностранных дел, главе комиссии Сейма по делам поляков за границей и к послу и консула Польши в Минске и Гродно. Однако до сих пор никто не ответил на обращение родителей.

Изменения в кодекса затронут на Гродненщине еще три школы национальных диаспор — польскую школу в Волковыске и две в Островецком и Вороновском районах, где обучение ведется по-литовски.