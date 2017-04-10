Решающим условием получения высоких и устойчивых урожаев яровых зерновых является не только своевременный сев, но и соблюдение технологических норм. Поэтому посевная кампания на Копыльщине должна быть проведена качественно. Чтобы проконтролировать, насколько правильно проводится весенний сев, одна из технологических групп посетила некоторые сельхозпредприятия района.

Филиал «В. Раевка» сев яровых культур начал в числе последних. На это повлияла особенность здешних тяжелых почв.

— Некоторые поля даже сегодня не достигли физической зрелости, — говорит директор филиала «В. Раевка» Иван Домашевич, — причем они не готовы не только для сева, но даже для предпосевной обработки. Почва настолько сырая, что трактора с культиваторами просто-напросто не могут туда войти.

Одним из первых, где по технологическим нормам можно сеять, стало поле возле деревни Нарути. Его на тракторе «Беларус-2022» в сцепке с посевным агрегатом «Сулки» яровым ячменем сорта «Бровар» засевал механизатор Дмитрий Павлющик, который работает в хозяйстве всего около двух месяцев, однако уже успел заслужить уважение со стороны руководства.





По ровным рядам уже обработанного поля можно понять, что технологических требований аграрии ф-ла «В. Раевка» стараются придерживаться. Специалисты управления райсельхозпрода проверяют состояние посевного агрегата и качество сева.

По правилам количество рабочих органов на почвообрабатывающих агрегатах должно соответствовать их технической характеристике. На севе зерновых работа посевных агрегатов должна вестись с маркерами, обязательно также наличие опорных колес. Заделка семян должна проводиться на определенной глубине: на легких почвах 5 сантиметров, на тяжелых — 2-3 сантиметра. Норма высева семян должна составлять 4-4,5 миллиона всхожих семян на гектар. Обязательным является и наличие загортачей — устройств на посевном агрегате, которые заделывают семена в почву. Землю перед севом нужно качественно подготовить, провести культивацию поперек пахоты для выравнивания поверхности поля.

В ф-ле «В. Раевка» эти основные требования при проведении работ выполняются. Иван Домашевич уверен, что все полевые весенние работы будут проведены вовремя с учетом всех особенностей почв.

За каждым полем, предназначенным для ярового сева, проводит наблюдения и агрономическая служба СХФ «Рудное», поэтому четко знает, когда земля будет готова и достаточно «созреет». В этом хозяйстве весенние работы также начались с некоторым опозданием. Здесь, как и в предыдущем сельхозпредприятии, роль сыграла особенность почв — тяжелые суглинки пылевидной формы.

В день нашего приезда техника вообще стояла на приколе — помешал так не вовремя зарядивший дождь. Однако трактора с поля не уезжали.

— Если дождь перестанет, — говорит главный агроном СХФ «Рудное» Виталий Куприянчик, — тогда пройдемся культиваторами, взрыхлим землю — она имеет обыкновение весной быстро просыхать — и можно дальше продолжать посевные работы. Однако день все равно упущен, потому что даже при хорошем раскладе сегодня мы сможем посеять не больше тридцати гектаров, в то время как в погожие деньки — около 76.

В хозяйстве на севе занят Геннадий Шевченко на «Беларус-3022» с почвообрабатывающим посевным агрегатом АПП-6Д, на такой же технике трудится и Виталий Погребицкий.

Несмотря на дождь, технологическая группа все же смогла проверить соблюдение норм: ведь с утра на поле возле деревни Дегтяные Геннадию Шевченко удалось засеять около 8 гектаров пивоваренным ячменем сорта «Бровар». Качество сева полностью удовлетворило специалистов управления райсельхозпрода.

Наталья ВЕДЕНЬ,

начальник отдела производства управления райсельхозпрода;

Владимир КОВАЛЬ,

начальник отдела экономики и технологического контроля управления райсельхозпрода;

Кристина ЖОГОЛЬ,

зав. агропромышленным отделом редакции газеты «Слава працы»