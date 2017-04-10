МИНСК, 11 апр — Sputnik. Минчане не проявляют активности в установке шлагбаумов в своих дворах, рассказала журналистам во вторник заместитель гендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич.

Осенью 2016 года в столице был упрощен порядок установки шлагбаумов на дворовых территориях — предполагалось, что жители Минска так смогут оградить свой двор от "бесхозных" машин.

"Пока минчане активность здесь не проявляют", – признала представитель коммунальной организации.

В ближайшее время в столице планируется капитальный ремонт десяти дворов. При желании въезды во двор оборудуют шлагбаумами, однако лишь за счет самих жильцов.

Конкретных данных о том, сколько шлагбаумов в Минске уже установлено самими горожанами, представители организации не привели.