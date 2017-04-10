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Минчане не спешат ставить шлагбаумы во дворах
11.04.2017 12:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Минчане не проявляют активности в установке шлагбаумов в своих дворах, рассказала журналистам во вторник заместитель гендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич.
Осенью 2016 года в столице был упрощен порядок установки шлагбаумов на дворовых территориях — предполагалось, что жители Минска так смогут оградить свой двор от "бесхозных" машин.
"Пока минчане активность здесь не проявляют", – признала представитель коммунальной организации.
В ближайшее время в столице планируется капитальный ремонт десяти дворов. При желании въезды во двор оборудуют шлагбаумами, однако лишь за счет самих жильцов.
Конкретных данных о том, сколько шлагбаумов в Минске уже установлено самими горожанами, представители организации не привели.
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Установку шлагбаумов во дворы жителям предлагают выполнять за их счет.
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