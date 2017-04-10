Гомельская область должна показать высокую культуру земледелия. При проведении посевной кампании необходимо навести должный порядок с расходованием топлива. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая совхоз «Исток» Речицкого района, Гомельской области, сообщает пресс-служба президента.

— Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей, — потребовал президент. — Наведите порядок с потреблением топлива.

Лукашенко обратил внимание на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что недопустимо. При этом он подчеркнул, что непреложным требованием остается жесткое соблюдение технологической дисциплины.

Кроме того, президент заявил, что Гомельская область в 2017 году должна показать высокую культуру земледелия. Глава государства отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том числе фермы, приведены в порядок.

— Культура высокая, и это должно быть везде, — потребовал Александр Лукашенко.

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии, ходе весенне-полевых работ, также он ознакомился с организацией сева кукурузы на зерно в совхозе «Исток».

Как проинформировали главу государства, по состоянию на 11 апреля в стране посеяно 718 тыс. га яровых культур, что составляет почти 30% от планируемого. При этом в Гомельской области этот показатель составляет 40,5%.

Во время посещения хозяйства президент также напомнил о своем требовании достижения средней зарплаты по стране в Br1 тыс.

Сегодня Лукашенко также посетит ОАО «Речицадрев», где речь пойдет о вопросах модернизации и перспективах развития деревообрабатывающих предприятий.