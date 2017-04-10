Президент России Владимир Путин ответит на вопросы телерадиокомпании «Мир», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью приурочено к юбилею Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – в этом году объединению исполняется 25 лет.

«Президент даст интервью телерадиокомпании «Мир». Главным поводом для этого интервью будет 25-летний юбилей ОДКБ. Вы знаете, что неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ состоится 14 апреля в Бишкеке. Отсюда ожидается, что какие-то актуальные вопросы тоже в интервью телерадиокомпании «Мир» будут затронуты», - отметил Песков.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.