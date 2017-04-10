|
Путин даст интервью телеканалу «Мир» в связи с юбилеем ОДКБ
11.04.2017 12:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин ответит на вопросы телерадиокомпании «Мир», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью приурочено к юбилею
«Президент даст интервью телерадиокомпании «Мир». Главным поводом для этого интервью будет 25-летний юбилей ОДКБ. Вы знаете, что неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ состоится 14 апреля в Бишкеке. Отсюда ожидается, что какие-то актуальные вопросы тоже в интервью телерадиокомпании «Мир» будут затронуты», - отметил Песков.
Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии