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Возле гостиницы "Беларусь" появятся символы Минска из цветов

11.04.2017 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые цветочные композиции появятся в 2017 году возле гостиницы «Беларусь», а рядом с Дворцом спорта высадят желтые тюльпаны. Об этом сообщила журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова, пишет БЕЛТА.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Возле гостиницы «Беларусь» в виде цветочных композиций можно будет увидеть все символы города, такие как Национальная библиотека, Красный костел, колесо обозрения.

Кроме того, в каждом районе создадут цветочные панно на тему юбилея, а в Московском и Партизанском появятся композиции к 40-летию этих районов.

Город украсят около 2 млн цветов. Новинкой станут тюльпаны синего цвета — их высадили у Дворца спорта.

 
 
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Всего же в Минске в 2017 году высадят 2 миллиона цветов.

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