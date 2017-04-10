Новые цветочные композиции появятся в 2017 году возле гостиницы «Беларусь», а рядом с Дворцом спорта высадят желтые тюльпаны. Об этом сообщила журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова, пишет БЕЛТА .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Возле гостиницы «Беларусь» в виде цветочных композиций можно будет увидеть все символы города, такие как Национальная библиотека, Красный костел, колесо обозрения.

Кроме того, в каждом районе создадут цветочные панно на тему юбилея, а в Московском и Партизанском появятся композиции к 40-летию этих районов.

Город украсят около 2 млн цветов. Новинкой станут тюльпаны синего цвета — их высадили у Дворца спорта.