МИНСК, 11 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который во вторник совершает рабочую поездку в Гомельскую область, потребовал навести должный порядок с расходованием топлива при посевной кампании, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент обратил на это внимание, посещая совхоз "Исток" Речицкого района. Глава государства особо коснулся темы экономного и бережного отношения к ресурсам. "Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей. Наведите порядок с потреблением топлива", — сказал он.



© Sputnik Виталий Аньков Кенийский миллионер купит белорусский колхоз

Глава государства также обратил внимание на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что недопустимо. При этом Лукашенко подчеркнул, что непреложным требованием остается жесткое соблюдение технологической дисциплины.

Во время поездки президенту доложили, что по состоянию на 11 апреля в стране посеяно 718 тысяч гектаров яровых культур, что составляет почти 30% от планируемого. При этом в Гомельской области этот показатель составляет 40,5%.

Во время посещения хозяйства президент также напомнил о своем требовании достижения средней зарплаты по стране в одну тысячу рублей.

Кроме того, во вторник президент планирует посетить ОАО "Речицадрев", где речь пойдет о вопросах модернизации и перспективах развития деревообрабатывающих предприятий.