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В Гомельской области отец и сын попались на перевозке 24 тонн лома черного металла

11.04.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В кузове КамАЗа, который остановили в ночь с 9 на 10 апреля около деревни Морозовка Добрушского района на дороге Ветка — Светиловичи, милиционеры нашли 14 тонн лома черного металла. Документов у водителя на груз не было, сообщает УВД Гомельского облисполкома.


Правоохранители сообщают, что это не первый случай задержания 46-летнего мужчины. За последние несколько лет он шесть раз привлекался к ответственности за транспортировку лома. В общей сложности, он пытался вывезти за пределы страны более 83 тонн черного металла.

Днем 10 апреля сотрудники милиции Ветковского РОВД в деревне Шейка задержали 24-летнего сына мужчины, который вез на МАЗе 10 тонн лома черного металла.


На автомобиль и прицеп стоимостью шесть тысяч рублей наложен арест.

 
 
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На автомобиль и прицеп стоимостью шесть тысяч рублей наложен арест.

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