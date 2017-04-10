В кузове КамАЗа, который остановили в ночь с 9 на 10 апреля около деревни Морозовка Добрушского района на дороге Ветка — Светиловичи, милиционеры нашли 14 тонн лома черного металла. Документов у водителя на груз не было, сообщает УВД Гомельского облисполкома .





Правоохранители сообщают, что это не первый случай задержания 46-летнего мужчины. За последние несколько лет он шесть раз привлекался к ответственности за транспортировку лома. В общей сложности, он пытался вывезти за пределы страны более 83 тонн черного металла.

Днем 10 апреля сотрудники милиции Ветковского РОВД в деревне Шейка задержали 24-летнего сына мужчины, который вез на МАЗе 10 тонн лома черного металла.





На автомобиль и прицеп стоимостью шесть тысяч рублей наложен арест.