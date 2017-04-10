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В Гомельской области отец и сын попались на перевозке 24 тонн лома черного металла
11.04.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by
В кузове КамАЗа, который остановили в ночь с 9 на 10 апреля около деревни Морозовка Добрушского района на дороге Ветка — Светиловичи, милиционеры нашли 14 тонн лома черного металла. Документов у водителя на груз не было, сообщает
Правоохранители сообщают, что это не первый случай задержания 46-летнего мужчины. За последние несколько лет он шесть раз привлекался к ответственности за транспортировку лома. В общей сложности, он пытался вывезти за пределы страны более 83 тонн черного металла.
Днем 10 апреля сотрудники милиции Ветковского РОВД в деревне Шейка задержали 24-летнего сына мужчины, который вез на МАЗе 10 тонн лома черного металла.
На автомобиль и прицеп стоимостью шесть тысяч рублей наложен арест.
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На автомобиль и прицеп стоимостью шесть тысяч рублей наложен арест.
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