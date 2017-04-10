В Гомельском областном суде 11 апреля началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя Гомельского района в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в краже. Наказание, которое грозит обвиняемому, — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.





Трагедия произошла 17 октября 2016 года , около 22.00, в деревне Шарпиловка Гомельского района. Владислав Юрченко (на момент совершения преступления ему было17 лет) проник во двор дома, где жила 43-летняя учительница. Выждав момент, когда женщина вышла из дома, парень нанес ей не менее 27 ударов ножом. Учительница скончалась на месте происшествия, тело погибшей обнаружили лишь на следующее утро.

На первое судебное заседание пришли сожитель убитой, признанный потерпевшим, ее знакомые и коллеги, а также мать обвиняемого, вызванная в качестве свидетеля.

Обвиняемый сначала уклонялся от фотокамер журналистов, но спустя несколько минут сел спокойно, не стесняясь и не закрывая свое лицо. Услышав возгласы знакомых убитой, вошедших в судебный зал, и вовсе рассмеялся.





18 лет Владиславу исполнилось совсем недавно — 8 марта 2017 года. Парень закончил гомельское ПТУ, жил в деревне, нигде не работал, изредка помогал матери на ферме.

С убитой и ее сожителем 48-летним Дмитрием парень познакомился в 2013 году. Молодой человек периодически помогал им по хозяйству. Но в 2016-м Владислав украл у них болгарку и угнал скутер — после этого их общение прекратилось. Парня привлекли к ответственности за кражу, но в связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено. Скутер Владислав вернул, но должен был возместить 60 рублей материального вреда.





От дачи показаний обвиняемый отказался. Гособвинитель зачитал его показания, которые были даны в ходе следствия.

Накануне убийства, 16 октября, обвиняемый и погибшая встретились на улице. По словам парня, женщина спросила у него, когда он собирается возвращать деньги, и попыталась дать ему пощечину.

18 октября Владислав колол дрова одному из жителей Шарпиловки. За работу парень получил пол-литра самогона. Выпив практически всю бутылку, он задумался об убийстве. Вечером взял с собой охотничий нож, найденный когда-то в лесу, и пошел к женщине «поговорить по поводу долга». Однако в дом не пошел, а спрятался на улице между верандой и туалетом, ожидая учительницу.

Когда женщина вышла на улицу, парень ударил ее несколько раз, когда она упала — нанес ей еще несколько ударов ножом.

Затем Владислав вернулся домой, помыл нож, спрятал его в тумбочку и лег спать.

Молодого человека задержали на следующий день.





С 2013 года 18-летний Владислав находился на учете в наркодиспансере и в ИДН.

На вопрос судьи, что подтолкнуло обвиняемого к такому поступку, тот не задумываясь ответил:

— Пьянка.



