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"Помыл нож и лег спать". В Гомеле судят 18-летнего парня, убившего сельскую учительницу
11.04.2017 14:06 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельском областном суде 11 апреля началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя Гомельского района в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в краже. Наказание, которое грозит обвиняемому, — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.
Трагедия произошла
На первое судебное заседание пришли сожитель убитой, признанный потерпевшим, ее знакомые и коллеги, а также мать обвиняемого, вызванная в качестве свидетеля.
Обвиняемый сначала уклонялся от фотокамер журналистов, но спустя несколько минут сел спокойно, не стесняясь и не закрывая свое лицо. Услышав возгласы знакомых убитой, вошедших в судебный зал, и вовсе рассмеялся.
18 лет Владиславу исполнилось совсем недавно — 8 марта 2017 года. Парень закончил гомельское ПТУ, жил в деревне, нигде не работал, изредка помогал матери на ферме.
С убитой и ее сожителем 48-летним Дмитрием парень познакомился в 2013 году. Молодой человек периодически помогал им по хозяйству. Но в 2016-м Владислав украл у них болгарку и угнал скутер — после этого их общение прекратилось. Парня привлекли к ответственности за кражу, но в связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено. Скутер Владислав вернул, но должен был возместить 60 рублей материального вреда.
От дачи показаний обвиняемый отказался. Гособвинитель зачитал его показания, которые были даны в ходе следствия.
Накануне убийства, 16 октября, обвиняемый и погибшая встретились на улице. По словам парня, женщина спросила у него, когда он собирается возвращать деньги, и попыталась дать ему пощечину.
18 октября Владислав колол дрова одному из жителей Шарпиловки. За работу парень получил пол-литра самогона. Выпив практически всю бутылку, он задумался об убийстве. Вечером взял с собой охотничий нож, найденный когда-то в лесу, и пошел к женщине «поговорить по поводу долга». Однако в дом не пошел, а спрятался на улице между верандой и туалетом, ожидая учительницу.
Когда женщина вышла на улицу, парень ударил ее несколько раз, когда она упала — нанес ей еще несколько ударов ножом.
Затем Владислав вернулся домой, помыл нож, спрятал его в тумбочку и лег спать.
Молодого человека задержали на следующий день.
С 2013 года 18-летний Владислав находился на учете в наркодиспансере и в ИДН.
На вопрос судьи, что подтолкнуло обвиняемого к такому поступку, тот не задумываясь ответил:
— Пьянка.
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Наказание, которое грозит обвиняемому, - от восьми лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.
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