МИНСК, 11 апр – Sputnik. Все заинтересованные стороны должны собраться за круглым столом и обсудить проблемы, связанные с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества", сказал журналистам во вторник митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Кондрусевич призвал власти и оппозицию Беларуси к примирению

"В нашем обществе в связи с "декретом о тунеядцах" прошли демонстрации. Это еще один призыв к тому, что общество должно меняться. Со всех сторон должны быть цивилизованные методы решения проблем", – сказал архиепископ.

По его словам, проблема с налогом на "тунеядцев" к марту обострилась до предела. "Когда я был в аэропорту во Франкфурте и смотрел новости, стало жалко страну, и я обратился со своим призывом ко всем сторонам. Только за столом переговоров со всеми заинтересованными сторонами, есть шанс решить все проблемы", – отметил Кондрусевич.

Он также высказал мнение, что белорусские власти тоже уже замечают, что декрет нужно исправлять. "Это сложный вопрос. Всем известно, что нужно платить налоги. Наверное, стоит изучать международную практику", – посоветовал архиепископ.

"У нас и богатые и бедные платят одинаковые налоги. Во многих странах мира богатые платят больше налогов, есть дифференциация. Нужно очень серьезно подходить к этим вопросам, потому что здесь затрагиваются судьбы людей", – резюмировал митрополит.

В Беларуси последний срок уплаты социального сбора за 2015 год по декрету №3 наступил 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты и после нее — на протяжении почти всего марта — белорусские чиновники самого высокого уровня проводили специальные приемы граждан, чтобы разъяснить им положения декрета. Несмотря на эту работу, 25 марта в Минске прошла несанкционированная акция, по итогам которой некоторые граждане были задержаны, за административные правонарушения были осуждены решениями судов более 120 человек. Кроме того, массовые мероприятия, как разрешенные властями, так и нет, прошли в областных и районных центрах.

Ранее 27 марта Кондрусевич обратился к властям Беларуси и оппозиции с призывом начать конструктивный диалог .