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Кондрусевич о декрете №3: решить проблему можно за столом переговоров
11.04.2017 14:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Все заинтересованные стороны должны собраться за круглым столом и обсудить проблемы, связанные с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества", сказал журналистам во вторник митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В нашем обществе в связи с "декретом о тунеядцах" прошли демонстрации. Это еще один призыв к тому, что общество должно меняться. Со всех сторон должны быть цивилизованные методы решения проблем", – сказал архиепископ.
По его словам, проблема с налогом на "тунеядцев" к марту обострилась до предела. "Когда я был в аэропорту во Франкфурте и смотрел новости, стало жалко страну, и я обратился со своим призывом ко всем сторонам. Только за столом переговоров со всеми заинтересованными сторонами, есть шанс решить все проблемы", – отметил Кондрусевич.
Он также высказал мнение, что белорусские власти тоже уже замечают, что декрет нужно исправлять. "Это сложный вопрос. Всем известно, что нужно платить налоги. Наверное, стоит изучать международную практику", – посоветовал архиепископ.
"У нас и богатые и бедные платят одинаковые налоги. Во многих странах мира богатые платят больше налогов, есть дифференциация. Нужно очень серьезно подходить к этим вопросам, потому что здесь затрагиваются судьбы людей", – резюмировал митрополит.
В Беларуси последний срок уплаты социального сбора за 2015 год по декрету №3 наступил 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты и после нее — на протяжении почти всего марта — белорусские чиновники самого высокого уровня проводили специальные приемы граждан, чтобы разъяснить им положения декрета. Несмотря на эту работу, 25 марта в Минске прошла несанкционированная акция, по итогам которой некоторые граждане были задержаны, за административные правонарушения были осуждены решениями судов более 120 человек. Кроме того, массовые мероприятия, как разрешенные властями, так и нет, прошли в областных и районных центрах.
Ранее 27 марта Кондрусевич
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Митрополит посоветовал властями при изменении резонансного декрета №3 обратиться к международному опыту.
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