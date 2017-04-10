МИНСК, 11 апр – Sputnik. Кардинальные решения по раскрепощению деловой инициативы будут приняты в Беларуси в ближайшее время, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства во вторник посетил с визитом Речицу, где пообщался с трудовым коллективом "Речицадрева".

"В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу – по раскрепощению бизнеса", – сказал президент, уточнив, что изменения коснутся как крупных предприятий, так и небольших, а также ИП.

Глава государства уточнил, что начать дело будет просто: прийти в ИМНС, оставить заявление, зарегистрироваться и начинать работать.

"Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу — идите занимайтесь делом, зарабатывайте", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом президент заявил, что в стране для предпринимателей созданы все условия, а если чего-то не хватает, соответствующие решения будут приняты очень быстро.