Суд Городокского района 11 апреля вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, который истязал свою годовалую дочку . Малышке попадало, например, за то, что она взяла со стола котлету или не хотела ложиться спать. А однажды мужчина «воспитывал» девочку ремнем от сумки — он решил, что дочка поцарапала дорогой телевизор. Приговор — 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.



Суд Городокского района. Фото: Игорь Матвеев

Жителя Городка Андрея М. обвиняли по ч. 2. ст. 154 УК (Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении). Санкции по ней — ограничение свободы на срок от года до 3 лет или лишение свободы на срок от года до 5 лет. 2 года ограничения свободы — довольно мягкое наказание.

Андрей работает подсобным рабочим в Пальминском лесничестве. Ранее судим не был. С женой Екатериной они воспитывают двух дочек — Карину (2013 года рождения) и Александру (2015 года рождения). Мужчина ездил на заработки в Россию. В одну из его побывок дома и случилась ситуация, из-за которой возбудили уголовное дело.

В период с 22 августа по 5 сентября, по версии следствия, отец нанес Саше не менее 10 ударов ремнем от женской сумки. Медики насчитали у девочки множественные кровоподтеки и ссадины на ножках и ягодицах.

После того, как завели уголовное дело по факту истязания младшей дочки, детей забрали в приют — специалисты признали их нуждающимися в госзащите. 5 сентября, за четыре дня до обнаружения синяков у Саши, обеих малолетних сестер поставили на учет как находящихся в социально опасном положении. А до этого семья М. состояла на контроле — в доме был беспорядок, который муж и жена объясняли ремонтом.

Отец: «Шлепнул дочку, а потом пожалел»

Андрей М. признал на суде, что бил ребенка, но, по его словам, это были не 10 ударов, а «3−4 легких шлепка по попе». Таким образом он наказывал дочку за то, что она поцарапала экран плазменного 32-дюймового телевизора. Дорогостоящая техника стояла на невысокой тумбочке, и ребенок, по словам отца, вполне мог до нее достать. Матери детей в этот момент дома не было.

— Я не бил своего ребенка. Я понимаю, что это маленький ребенок, — оправдывался на суде Андрей. — Ну, так, шлепнул… Старшая дочь пришла и сказала: «Папа, Саша царапает телевизор». У меня на джинсах висел ремешок от женской сумочки. Он легкий, мягкий, сделан из кожзаменителя, длиной где-то 40 сантиметров, а шириной — сантиметр. Ремень был прицеплен к карабину. Его мне для чего-то повесила старшая дочка, сказала: «Папа, пусть у тебя он будет». «Ну пусть будет», — подумал. Я взял этот ремешок и 3−4 раза легонько шлепнул дочку. Размах и сила ударов были небольшими — если ремень висит на поясе брюк, размахнуться-то ведь нельзя. Из одежды на девочке была только одна короткая маечка.

— Сделал это для того, чтобы припугнуть дочку, чтобы она больше так не делала, — продолжил Андрей. — Потом пожалел ребенка и сказал: «Иди, Саша, смотри мультики». Все, отогнал дочку от телевизора и больше ее не трогал. Я такой человек: ну поцарапали, поломали дети что-то, Бог с ним, новое купим… Я всегда стараюсь детям все объяснять словами, что так и так делать нельзя.

— Да, а теперь вам приходится объяснять, что так делать нельзя, — заметил гособвинитель Евгений Авцин.

— У Саши все время были синячки, ссадины, царапины на ножках. Она у нас такая девочка — ей везде нужно полазить, — возразил молодой отец.

По словам мужчины, в тот же день, когда он отшлепал Сашу за поцарапанный телевизор, девочка еще трижды (!) падала во время игры. Сразу — из окна их одноэтажного дома. «С высоты примерно 1,1 метра, а на земле лежали кирпичи и палки. Я подбежал, взял дочку на руки, пожалел, успокоил», — описал эту картину отец. Затем — со скамейки (падение произошло на детский велосипед, который был прислонен к лавочке, после чего — на землю). В третий раз Саша упала с бетонного крыльца. «И ударилась попой о край ступенек», — объяснял на суде папа.

Сам мужчина в тот момент, пока его годовалая дочь с трехлетней сестренкой без присмотра играли во дворе, занимался ремонтом — отмачивал старые обои.

Первой синяки заметила Катя, жена Андрея, когда укладывала детей спать.

— В тот день мы поругались с женой. Она спросила: «Откуда у Саши синяки?». Я сказал, что не знаю.

Мать: «Муж никогда не бил детей»

21-летняя Екатерина М., животновод в одном из хозяйств Городокского района, рассказала на суде:

— Ссадины и синяки на ногах у Саши я заметила вечером 4 сентября, когда готовила ее ко сну. Это были небольшие синяки, величиной с ноготь, штук пять. При этом утром и днем, когда я переодевала ребенка, ничего такого на теле дочки не было. Я спросила у мужа: «Что это?». Он сказал, что не знает. Подумала, что дочка ударилась во время игры — двор у нас неровный, а Саше тогда был только годик с небольшим, и она еще плохо ходила, часто падала.

Позже, по словам Екатерины, муж все же признался ей, что бил Сашу, но произошло это уже в октябре:

— Мы сидели, пили кофе. И Андрей сказал, что ударил Сашу. Я не восприняла всерьез, подумала, это шутка. Муж никогда не бил детей, не проявлял агрессии. На эту тему мы с ним больше не говорили, мне было неприятно ее поднимать. О том, что он бил дочку ремешком от сумки, я узнала от следователя. Этот ремешок всегда висел на моей сумке, и я не видела, чтобы супруг его брал. Что касается телевизора, то да, я видела, что он был поцарапан, но кто из детей это сделал, неизвестно. Рисовать на нем могла и Саша, и старшая Карина. Случилось это в то время, когда муж был в отъезде в России.

На вопрос прокурора, заслуживает ли ее муж наказания, Екатерина ответила:

— Это решать суду, а не мне.

Двоюродная тетя: «У девочки были иссечены все ножки»

9 сентября с Сашей захотела пообщаться ее тетя — Снежана С. Она приходится Екатерине М. двоюродной сестрой.

— Я позвонила Кате, спросила, можно ли взять Сашу на прогулку. Мы встретились, я забрала ребенка, и мы играли на детской площадке. Потом я повела ее переодеваться в квартиру Сашиной бабушки. И я увидела, что у девочки все ножки иссечены. Кровоподтеки и шрамы, в виде полукругов и полосок, были на попе и ниже. Таких следов было более десяти. Я заплакала — увидев такое, любой заплачет. Все это видела и Татьяна Т. — Сашина бабушка. Я позвонила Кате: «Что это и откуда?». Она ответила, что девочка упала. Мы ей не поверили. Я работаю на стройке, падений много видела, но таких следов от них не бывает.

О телесных повреждениях у ребенка родственники рассказали сотрудникам органов опеки. Те сообщили в милицию.

Снежана С. в своих досудебных показаниях рассказала, что семья М. испытывала финансовые трудности и одно время жила только на детское пособие. Молодым мужу и жене помогали родственники: кто деньгами, а кто продуктами. Затем Андрей поехал на заработки в Россию, но вернулся оттуда, по мнению Катиной кузины, с небольшой суммой.

— Катя подчиняется Андрею и, как мне кажется, боится его, — поясняла следователю Снежана. — При этом Карина — любимая дочь у Андрея, а Сашу он недолюбливал.

По словам двоюродной тети, родственники замечали у младшей девочки синяки и ссадины и раньше.

— Однажды Андрей избил Сашу за то, что она взяла со стола котлету. Свидетелем этой ситуации была Алена — младшая сестра Кати. На голове у Саши остались синяки. Мы спросили у Кати, откуда они. Она сказала, что дочка упала.

Когда история с истязанием ребенка получила огласку, Катя и Андрей, по словам Снежаны, злились на нее и долго с ней не общались, хотя до этого они ходили друг к другу в гости. Но недавно отношения наладились. На суде Катя и Снежана сидели рядом.

«Андрей говорил, что Саша не его дочь»

Молодой мужчина утверждает, что одинаково любит своих дочек. То же самое говорит и его жена Катя. Но у ее родственников другое мнение.

— Андрей говорил про Карину: «Моя любимая старшая». А про Сашу мог сказать: «А эта — Катькина…», — рассказала на суде Снежана С.

— Катя и Андрей, бывало, ссорились, потом мирились. Но о своих проблемах мне не рассказывали, — говорит Татьяна Т., бабушка девочек. — Были случаи, когда зять мог ладошкой шлепнуть и старшую, и младшую дочек по попе. Но мне кажется, что Карину он любит больше. К ней у него более мягкое отношение. То, что Карине сходит с рук, Саше — нет. Как-то он высказался, что Саша — не его дочь.

— Родственники молодых супругов нам рассказывали, что Андрей говорил, что Саша якобы не от него, — сообщил на суде и начальник инспекции по делам несовершеннолетних Городокского РОВД Юрий Ярмоло.

Бабушка: «Дети у них все время «падали»

Бабушка девочек рассказала на суде, что еще раньше, в августе, заметила у Саши ссадины на лбу. Катя пояснила матери, что малышка нечаянно ударилась. При этом младшая дочка, Алена, рассказала ей совсем иное: Саша взяла котлету, Андрей толкнул ее, и девочка ударилась.

— Но у зятя и дочки, когда не спроси, дети все время сами падают… — отметила Татьяна Т. — Я и другие родственники беседовали с ними, что так нельзя, но на наши замечания они не реагировали. Уже в приюте старшая внучка рассказала воспитателям: «Когда папа бьет нас, я прячусь под кроватью. А Саша маленькая, она еще не умеет спрятаться».

По словам бабушки, следы, которые она увидела на теле у младшей внучки 9 сентября, были полукруглые — «как от ремня сумки».

— Если ребенок падает, такие синяки не остаются, — уверена женщина.

Сотрудница приюта, которая выступила на суде в качестве законного представителя ребенка, сообщила, что у Саши, когда она поступила к ним, был дефицит массы тела, девочка плохо спала, и ей давали успокоительное. Когда родители навещали дочек в приюте, Саша шла к матери, а к отцу не стремилась.

Племянница: «Дядя пытался скрыть злость»

Когда опрашивали самую маленькую свидетельницу по делу — 12-летнюю Алену Б., голоса у всех участников процесса поневоле стали мягче: и у судьи Александра Лешковича, и у прокурора Евгения Авцина, и у защитника Михаила Тарасова.

Обвиняемого попросили выйти из зала — чтобы девочка не стеснялась говорить в его присутствии. Шестиклассница немного волновалась, но говорила очень связно, логично и последовательно:

— Карина и Саша — мои племянницы. Я навещала их каждые выходные, мы играли. Дядя Андрей бил детей. Как-то Саша взяла со стола котлету и хотела съесть ее. Эта котлета оставалась для дяди, и он не хотел ее отдать дочке. Дядя забрал котлету, ударил Сашу рукой и отбросил ее на пол к двери. Она ударилась об угол. Потом девочка во второй раз попыталась взять котлету. И он снова ее ударил. Затем дядя вышел на улицу, эту котлету взяла Карина и отдала ее Саше.

В другие выходные дети не хотели спать. На этот раз Алена увидела такую картину:

— Дядя резко поднял Сашу за руку и положил в кроватку. При этом она ударилась о кроватку ногами, а потом головой и заплакала. Я рассказала об этом своей маме не сразу, а потом, уже после того, как девочек забрали в приют. Боялась, что мама отругает меня за то, что я за них не заступилась, — рассказала юная тетя девочек.

— Как ты думаешь, этот дядя — злой? — спросил у Алены прокурор.

— Он старался быть хорошим. Пытался скрыть свою злость. Но это не всегда получалось, — ответила девочка.

Андрей М. на суде отрицал, что бил дочку из-за того, что она забрала у него котлету, и из-за того, что не хотела спать: «Я так не делал».

Что будет с детьми?

— Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о дальнейшей судьбе детей. Не исключено, что обоих супругов лишат родительских прав, — объяснил TUT.BY судья Александр Лешкович.

Если это произойдет, возможно, девочек захочет забрать кто-то из родственников — например, бабушка Татьяна или двоюродная тетя Снежана. Если нет, дети будут расти в приюте.