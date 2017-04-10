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В столице подорожают билеты на аттракционы

11.04.2017 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Билеты на аттракционы в парках столицы незначительно прибавят в цене в нынешнем сезоне, сообщил агентству «Минск-Новости» главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Цены возрастут незначительно, примерно на 20−30 копеек, — уточнил Бабивский. — На ряд аттракционов сохранится прежняя стоимость.

Новым аттракционом планирует в перспективе обзавестись парк имени Челюскинцев, сообщил также Бабивский.

— Надувной аттракцион установим на детской площадке, которая будет оборудована в рамках реконструкции танцплощадки, — уточнил специалист. — Сейчас выбираем подрядчика для строительных работ.

Главный инженер УП «Минскзеленстрой» также отметил, что в скором времени будут рассмотрены вопросы о целесообразности оснащения аттракционами парка «Тиволи» либо парка имени Уго Чавеса.

 
Теги: Минск
 
 
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Но на некоторые аттракционы сохранится прежняя стоимость.

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