Билеты на аттракционы в парках столицы незначительно прибавят в цене в нынешнем сезоне, сообщил агентству « Минск-Новости » главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.



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— Цены возрастут незначительно, примерно на 20−30 копеек, — уточнил Бабивский. — На ряд аттракционов сохранится прежняя стоимость.

Новым аттракционом планирует в перспективе обзавестись парк имени Челюскинцев, сообщил также Бабивский.

— Надувной аттракцион установим на детской площадке, которая будет оборудована в рамках реконструкции танцплощадки, — уточнил специалист. — Сейчас выбираем подрядчика для строительных работ.

Главный инженер УП «Минскзеленстрой» также отметил, что в скором времени будут рассмотрены вопросы о целесообразности оснащения аттракционами парка «Тиволи» либо парка имени Уго Чавеса.