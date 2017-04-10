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В Витебске задержали двух наркодилеров из Гомельской области

11.04.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебские милиционеры совместно с коллегами из Гомеля задержали крупнейшую в этом году партию спайсов — только в городе на Двине в тайниках нашли более 50 закладок. Подробности сообщает пресс-служба УВД облисполкома.


Два жителя Гомельской области, 20 и 26 лет, снимали в Витебске квартиру. Там они хранили опасное психотропное вещество. Во время обыска милиционеры обнаружили более 168 граммов спайсов. Примерная стоимость наркотика на «черном рынке» — более 16 тысяч рублей.

По предварительной информации, молодые люди не только хранили спайсы, но и распространяли закладки с готовыми «миксами». Только в Витебске нашли более 50 тайников.

Обоих наркодилеров задержали. Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Два жителя Гомельской области, 20 и 26 лет, снимали в Витебске квартиру. Там они хранили опасное психотропное вещество.

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