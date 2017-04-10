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Отцу-садисту из Городка, избившему дочь, дали два года "химии"

11.04.2017 16:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Истязавшего малолетнюю дочь жителя Городка приговорили к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном суде.

Отцу-садисту из Городка, избившему дочь, дали два года "химии"
© Flickr/ Andy / Andrew Fogg
Мужчина в Городке избил полуторагодовалую дочь, возбуждено дело

Заявление в правоохранительные органы принесла тетя пострадавшей девочки, которая обнаружила на ее теле множество синяков.

"Как установлено судом, обвиняемый умышленно нанес не менее десяти ударов ремнем от дамской сумки и иным неустановленным предметом по телу несовершеннолетней дочери 2015 года рождения", – сообщили в суде.

Собеседники агентства уточнили, что девочка в силу своего возраста не могла оказать 26-летнему отцу активное сопротивление, у нее нашли многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Как сообщили в суде, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа без штрафа.

Мать девочки ранее утверждала, что дочка часто падает, например, с велосипеда, горки или просто на асфальт. Отец девочки своей вины в ходе судебного заседания не признал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мать девочки ранее утверждала, что дочка часто падает, например, с велосипеда, горки или просто на асфальт.

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