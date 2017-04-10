МИНСК, 11 апр – Sputnik. Истязавшего малолетнюю дочь жителя Городка приговорили к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном суде.

Заявление в правоохранительные органы принесла тетя пострадавшей девочки, которая обнаружила на ее теле множество синяков.

"Как установлено судом, обвиняемый умышленно нанес не менее десяти ударов ремнем от дамской сумки и иным неустановленным предметом по телу несовершеннолетней дочери 2015 года рождения", – сообщили в суде.

Собеседники агентства уточнили, что девочка в силу своего возраста не могла оказать 26-летнему отцу активное сопротивление, у нее нашли многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Как сообщили в суде, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа без штрафа.

Мать девочки ранее утверждала, что дочка часто падает, например, с велосипеда, горки или просто на асфальт. Отец девочки своей вины в ходе судебного заседания не признал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.