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Отцу-садисту из Городка, избившему дочь, дали два года "химии"
11.04.2017 16:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Истязавшего малолетнюю дочь жителя Городка приговорили к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном суде.
Заявление в правоохранительные органы принесла тетя пострадавшей девочки, которая обнаружила на ее теле множество синяков.
"Как установлено судом, обвиняемый умышленно нанес не менее десяти ударов ремнем от дамской сумки и иным неустановленным предметом по телу несовершеннолетней дочери 2015 года рождения", – сообщили в суде.
Собеседники агентства уточнили, что девочка в силу своего возраста не могла оказать 26-летнему отцу активное сопротивление, у нее нашли многочисленные ссадины и кровоподтеки.
Как сообщили в суде, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа без штрафа.
Мать девочки ранее утверждала, что дочка часто падает, например, с велосипеда, горки или просто на асфальт. Отец девочки своей вины в ходе судебного заседания не признал.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.
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Мать девочки ранее утверждала, что дочка часто падает, например, с велосипеда, горки или просто на асфальт.
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