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Модельное агентство Трампа закрывается
11.04.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Модельное агентство объявило партнерам, что прекращает работу,
© REUTERS Carlos Barria
"Trump Organization после продажи прав на конкурс красоты "Мисс Вселенная" решила уйти из модельного бизнеса", — сообщил глава Trump Models Коррин Николас. Trump Organization владеет 85% акций агентства.
Trump Organization планирует сконцентрироваться на строительстве, гольф-курортах и гостиничном бизнесе. Представители Дональда Трампа эту информацию не комментируют. Также не сообщается, когда именно закроется агентство Trump Models.
Модельное агентство Trump Models просуществовало 18 лет, с ним сотрудничали известные в мире моды модели: Пэрис Хилтон, Елена Мельник и сама первая леди США Меланья (Кнаусс) Трамп.
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