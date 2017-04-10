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Польша не исключает визовых послаблений для Беларуси

11.04.2017 16:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Польша может пойти на некоторые послабления визового режима для Беларуси, заявил депутат польского Сейма, председатель польско-белорусской парламентской группы Адам Андрушкевич.

Польша не исключает визовых послаблений для Беларуси
© Sputnik/ Констанция Ждановская
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Во вторник в Палате представителей Национального собрания Беларуси прошла встреча белорусских депутатов с польско-белорусской парламентской группой во главе с Андрушкевичем. Группа по сотрудничеству с польским парламентом была сформирована в Нижней палате Белорусского парламента шестого созыва.

"Я не говорю — безвизовый режим, но я надеюсь, что будут какие-то послабления", — сказал Андрушкевич на встрече в Белорусском парламенте. По его словам, введение Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран мира способствовало тому, что все больше польских туристов приезжают или хотят приехать в республику.

Кроме того, польский бизнес заинтересован в работе с Беларусью. По словам депутата польского Сейма, инвестиции польского бизнеса в белорусскую экономику составили 750 миллионов долларов. Совместные предприятия в промышленности и торговые связи будут развиваться.

"Мы очень хорошо понимаем: чтобы хорошо развивались политические отношения, для этого должна быть социальная основа", — сказал Андрушкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Введение Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран привело к росту числа польских туристов в республике.

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