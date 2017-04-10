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В гости к пацанам. Футболисты ФК "Гомель" устроили мастер-класс прямо в одном из дворов города
11.04.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Это был матч, который подростки запомнят надолго. Игроки ФК «Гомель» Олег Ковалев, Руслан Юденков и Нивалдо встретились с юными фанатами футбола прямо во дворе одного из спальных районов Гомеля.
Инициатором встречи профессиональных футболистов и подростков выступил «
Но самое главное, подобные мероприятия должны сплотить детей и их родителей, уверены организаторы.
― Моя футбольная карьера начиналась на похожих площадках, ― рассказал собравшимся Олег Ковалев. ― Думаю, ребятам эта встреча запомнится и станет своеобразным стимулом развиваться, совершенствовать свое мастерство и меньше времени проводить дома за компьютером.
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Это был матч, который подростки запомнят надолго. Игроки ФК "Гомель" Олег Ковалев, Руслан Юденков и Нивалдо встретились с юными фанатами футбола прямо во дворе...
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