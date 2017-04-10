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В гости к пацанам. Футболисты ФК "Гомель" устроили мастер-класс прямо в одном из дворов города

11.04.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Это был матч, который подростки запомнят надолго. Игроки ФК «Гомель» Олег Ковалев, Руслан Юденков и Нивалдо встретились с юными фанатами футбола прямо во дворе одного из спальных районов Гомеля.


Инициатором встречи профессиональных футболистов и подростков выступил «Совет отцов города Гомеля». Общественное объединение развивает несколько проектов. Среди них — «Папа-зал», «Папа-школа», а также — «Рух дваравых гульняў».



— Главная цель таких мероприятий ― отвлечь детей от компьютеров и предложить альтернативу виртуальному футболу, — рассказал руководитель «Совета отцов Гомеля» Сергей Бычков.

Но самое главное, подобные мероприятия должны сплотить детей и их родителей, уверены организаторы.



― Моя футбольная карьера начиналась на похожих площадках, ― рассказал собравшимся Олег Ковалев. ― Думаю, ребятам эта встреча запомнится и станет своеобразным стимулом развиваться, совершенствовать свое мастерство и меньше времени проводить дома за компьютером.


 
Теги: Гомель
 
 
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Это был матч, который подростки запомнят надолго. Игроки ФК "Гомель" Олег Ковалев, Руслан Юденков и Нивалдо встретились с юными фанатами футбола прямо во дворе...

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