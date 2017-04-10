Это был матч, который подростки запомнят надолго. Игроки ФК «Гомель» Олег Ковалев, Руслан Юденков и Нивалдо встретились с юными фанатами футбола прямо во дворе одного из спальных районов Гомеля.





Инициатором встречи профессиональных футболистов и подростков выступил « Совет отцов города Гомеля ». Общественное объединение развивает несколько проектов. Среди них — « Папа-зал », «Папа-школа», а также — «Рух дваравых гульняў».





— Главная цель таких мероприятий ― отвлечь детей от компьютеров и предложить альтернативу виртуальному футболу, — рассказал руководитель «Совета отцов Гомеля» Сергей Бычков.

Но самое главное, подобные мероприятия должны сплотить детей и их родителей, уверены организаторы.









― Моя футбольная карьера начиналась на похожих площадках, ― рассказал собравшимся Олег Ковалев. ― Думаю, ребятам эта встреча запомнится и станет своеобразным стимулом развиваться, совершенствовать свое мастерство и меньше времени проводить дома за компьютером.



