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Первый в истории польской Кузницы угон: автомобиль украли у гродненца

11.04.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Гродно Александр купил автомобиль в Голландии. Но в Беларусь не ввозил из-за высоких таможенных пошлин. Машину гродненец хранил на стоянке у пограничного пункта Кузница и использовал ее исключительно для поездок по Европе, сообщает портал AutoGrodno.by. Александр считал, что машине ничто не угрожает рядом с режимным объектом, однако кто-то автомобиль угнал. Предположительно, это произошло 3−4 апреля.


— Это первый угон автомобиля в истории Кузницы, — сообщили польские полицейские владельцу машины, который в минувшие выходные не обнаружил на парковке свой Mercedes Vito 2007 года выпуска.

— Машину использовал для поездок по Европе и в Беларусь никогда не ввозил из-за высоких таможенных пошлин, — рассказал Александр. — В этот раз микроавтобус простоял в Кузнице с августа прошлого года. Мне казалось, что рядом с пунктом пропуска ему ничто не угрожает. Оказалось иначе. В полиции Кузницы мое заявление приняли. Мне сказали, что машину уже не найти и что камеры наружного наблюдения в Кузнице не работают. Посоветовали искать машину в Литве на разборках, — говорит Александр.


Он не сомневается, что это именно угон, раз ни пограничные службы, ни полиция ничего об автомобиле не знают.

— Странно, как бус вообще смогли угнать? Машина заводится ключом с иммобилайзером. Видимо, это была хорошо спланированная операция, — говорит гродненец.

Сам Александр был у автомобиля 30 марта, а 6 апреля микроавтобус уже не обнаружил. Сейчас мужчина ищет возможных очевидцев кражи своего автомобиля.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предположительно, машину угнали 3−4 апреля. Именно в этот период заметили ее отсутствие местные жители. Хозяин машины - гродненец Александр. Он рассказал, что купил...

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