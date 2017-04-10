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Пролетающий корабль Новицкого можно будет увидеть в День космонавтики

11.04.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Пролетающий космический корабль с уроженцем Беларуси Олегом Новицким на борту можно будет увидеть 12 апреля, сообщил журналистам в МПЦ Sputnik Беларусь заведующий Минским планетарием Александр Микулич.

В канун Дня космонавтики в МПЦ Sputnik Беларусь прошла пресс-конференция, в ходе которой участники поговорили о мероприятиях, которые пройдут 12 апреля, а также о жизни астрономического сообщества Беларуси и просто увлекающихся космосом людях.

Пролетающий корабль Новицкого можно будет увидеть в День космонавтики
© Фото: novitskiy_iss / Instagram
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По словам Микулича, корабль лучше всего будет наблюдать в бинокль после 20:00 при ясной погоде. Он будет похож на яркую и быстро движущуюся точку.

"В телескопе обычно спутники не наблюдают. Лучше наблюдать за всем этим невооруженным глазом в бинокль при безоблачной погоде", — сказал он.

Корабль Новицкого можно будет увидеть также 12 и 13 апреля, добавил собеседник.

Гость пресс-центра пригласил на мероприятие, которое пройдет в планетарии 12 апреля в честь Дня космонавтики. С самого утра тут пройдут сеансы, посвященные теме космоса. В 16:00 в звездном зале покажут кино под названием "Космическая одиссея Олега Новицкого". В нем расскажут о том, как происходит запуск ракеты и как протекают будни космонавтов.

В 17:00 возле памятника Циолковскому у планетария состоится флешмоб "Поехали!", во время которого участники запишут на видео поздравления Новицкому, который находится на околоземной орбите. Ожидает гостей и сюрреалистическое шоу оригинального музыкального коллектива "Сестричкин Луч".

"Сопровождать концерт будет красивая визуализация. Покажем виды Марса", — пояснил Микулич.

Он также добавил, что в этот же день вечером при хорошей погоде заработает обсерватория.

 
Теги: Минск
 
 
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При безоблачной погоде он появится на небе после 20:00 и будет похож на яркую и быстро движущуюся точку.

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