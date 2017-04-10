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В Гродненском районе поисковики исследуют возможное место падения двух самолетов времен войны

11.04.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Работы в поисковом сезоне 2017 года будут вестись на 15 объектах в шести районах Гродненской области. Специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона исследуют неучтенные военные захоронения времен двух мировых войн, сообщает БЕЛТА.


Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

«В частности, неподалеку от Скиделя, по информации местных жителей, похоронены бойцы и офицеры целого подразделения Красной армии, погибшие в первые дни войны в 1941 году», — рассказали в направлении идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области.

Запланирована также поисковая экспедиция в Гродненском районе: неподалеку от Поречья во время Великой Отечественной войны упали два самолета. Судьба летчиков неизвестна. Будет продолжена работа по установлению имен погибших и поиску их родственников. В поисковом сезоне 2016 года было обнаружено около 50 солдатских медальонов, благодаря которым удалось вернуть из небытия имена некоторых погибших.

«Ранее в Гродно на перезахоронение останков красноармейцев Матвея Кислинского и Ивана Мачулкина приезжали их родственники из России и Беларуси. В этом году удалось найти родных красноармейца Ивана Шаповалова. Они проживают в Харьковской области Украины и планируют летом приехать на перезахоронение», — отметили в военном комиссариате Гродненской области.

Останки солдат и офицеров Красной армии были обнаружены на территории бывшего лагеря для военнопленных под Гродно. На месте, где сегодня располагается военный городок Фолюш, только в 2016 году были подняты останки свыше 2 тыс. человек. Летом их с воинскими почестями перезахоронят у мемориального комплекса в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Работы в поисковом сезоне 2017 года будут вестись на 15 объектах в шести районах Гродненской области. Специалисты 52-го отдельного специализированного поискового...

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