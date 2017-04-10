МИНСК, 11 апр —Sputnik. Критикуют в Беларуси власть те, кто не хочет, чтобы в стране было лучше, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом предприятия "Речицадрев" во вторник.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент: люди должны зарабатывать минимум тысячу

Лукашенко во вторник посетил с визитом Гомельскую область, где ознакомился с ходом посевной работы, изучил состояние дел в Речице, а также пообщался с коллективом "Речицадрева", где, помимо прочего, подняли и вопрос громкой модернизации деревообрабатывающих предприятий.

"Я понял, почему критикуют и кто критикует – те, кто не хотят, чтобы в стране было лучше, и исходят из принципа "чем хуже, тем лучше для них", – пояснил Лукашенко.

Президент признал, что модернизация деревообрабатывающей отрасли проходила нелегко, возникали определенные проблемы, но все практически удалось завершить. Лукашенко уверен: если бы ранее не пошли на переоборудование предприятий, они бы сегодня уже не существовали.

"Они бы умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Слава богу, что в свое время спохватились – приняли решение о модернизации, исходя из того, что в нашей стране есть сырье", – отметил глава государства.

Он также отметил, что ресурсы республики в сфере деревообработки составляют 30-32 миллионов кубометров в год.

"Не переработаем – перестоит лес. Вы лучше меня знаете, что такое лес, который перестоял, что с него будет. В лучшем случае дрова, может быть, на щепу что-то выберут. Надо перерабатывать даже не 20, как мы со следующего года будем, а 30-35", – заявил Лукашенко.