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Президент объяснил, кто и почему критикует власть

11.04.2017 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр —Sputnik. Критикуют в Беларуси власть те, кто не хочет, чтобы в стране было лучше, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом предприятия "Речицадрев" во вторник.

Президент объяснил, кто и почему критикует власть
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко во вторник посетил с визитом Гомельскую область, где ознакомился с ходом посевной работы, изучил состояние дел в Речице, а также пообщался с коллективом "Речицадрева", где, помимо прочего, подняли и вопрос громкой модернизации деревообрабатывающих предприятий.

"Я понял, почему критикуют и кто критикует – те, кто не хотят, чтобы в стране было лучше, и исходят из принципа "чем хуже, тем лучше для них", – пояснил Лукашенко. 

Президент признал, что модернизация деревообрабатывающей отрасли проходила нелегко, возникали определенные проблемы, но все практически удалось завершить. Лукашенко уверен: если бы ранее не пошли на переоборудование предприятий, они бы сегодня уже не существовали.

"Они бы умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Слава богу, что в свое время спохватились – приняли решение о модернизации, исходя из того, что в нашей стране есть сырье", – отметил глава государства.

Он также отметил, что ресурсы республики в сфере деревообработки составляют 30-32 миллионов кубометров в год.

"Не переработаем – перестоит лес. Вы лучше меня знаете, что такое лес, который перестоял, что с него будет. В лучшем случае дрова, может быть, на щепу что-то выберут. Надо перерабатывать даже не 20, как мы со следующего года будем, а 30-35", – заявил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, развитие деревообрабатывающей отрасли в Беларуси имеет большие перспективы.

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