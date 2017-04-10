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В Орше трое молодых людей организовали интернет-магазины по продаже спайсов

11.04.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Орши, которые обвиняются в незаконном приобретении и сбыте особо опасных психотропных веществ, сообщает УСК по региону.


В группе участвовали трое молодых людей: 22-летний парень, его ровесница и их 18-летняя подельница.

22-летний парень в августе 2016 года создал интернет-магазины для распространения спайсов в Орше. В сентябре он заказал особо опасное психотропное вещество и оплатил покупку с помощью электронного кошелька одной из платежных систем.

В соцсети молодой человек сообщил 18-летней девушке, что она может забрать спайсы из тайника в Орше, и написал, где это место находится. Особо опасное психотропное вещество хранилось в квартирах, где жили парень и вторая девушка — 22 лет.

Для дальнейшей продажи молодой человек расфасовал спайсы в пакеты. Затем вместе с 22-летней девушкой нашел 25 мест, в которых они спрятали миксы. Впоследствии милиционеры достали из этих тайников свертки с наркотиком массой почти 23 грамма.

В момент задержания у парня нашли более 1,8 грамма вещества, у одной из девушек — более 3 граммов. Еще 2,7 грамма вместе с мотками изоленты и пакетами изъяли дома у второй девушки.

Следователи предъявили трем участникам группы обвинение по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ, совершенные группой лиц, в отношении особо опасных психотропных веществ). Все молодые люди — под стражей. Парень и 18-летняя девушка от дачи показаний отказались.

Следователи провели более 30 экспертиз и столько же осмотров мест происшествий. Материалы уголовного дела направлены в суд.

 
 
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В группе участвовали трое молодых людей: 22-летний парень, его ровесница и их 18-летняя подельница.

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